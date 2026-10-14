Czarnek zaprasza na wielką manifestację. "Moment, w którym nie można stać z boku"

"Niech w sobotę cała Polska usłyszy nasz głos – tych, którzy nie zgadzają się na siłowe przejmowanie instytucji przez obecną władzę" – napisał na platformie X.

Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Czarnek zaprasza

Przemysław Czarnek zaprosił na wielką manifestację o godz. 14:00 w sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie.

"To moment, w którym nie można stać z boku. Kto chce bronić niezależności polskich instytucji w sobotę powinien być z nami" – podkreślił wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera.

"Ślubowanie" Berka w Sejmie. Święczkowski nie dopuścił go do orzekania w TK

Maciej Berek, były minister rządu Donalda Tuska, który został wybrany we wrześniu przez większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę "ślubowanie" w Sejmie.

Wcześniej marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty wręczył Maciejowi Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK.

Zgodnie z Konstytucją sędzia Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta.

Po tym, jak Maciej Berek złożył "ślubowanie" w Sejmie, wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm, udał się do siedziby TK, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem.

Prezes TK Bogdan Świeczkowski poinformował później, że Maciej Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

Nawrocki: Berek nie jest sędzią TK

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji został zapytany o "ślubowanie" Macieja Berka w Sejmie.

– Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną. Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku, (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

W środę po południu prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zbigniew Bogucki w środę wieczorem na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim przekazał, że prezydent wybrał się do siedziby TK, żeby "spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli tam obecni w tym czasie".

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