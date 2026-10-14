"Ślubowanie" Berka. Czarnek: Zamach stanu. Mamy materiał dowodowy

W środę (14 października) w gabinecie marszałka Sejmu Maciej Berek złożył "ślubowanie" sędziego Trybunału Konstytucyjnego, używając formuły "wobec prezydenta", którego na miejscu nie było. Berek "ślubował" w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Na miejsce nie dopuszczono żadnych mediów, ani posłów opozycji. Była tylko telewizja rządowa. Następnie Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego.

"Ślubowanie" Macieja Berka i starcia pod TK

Tymczasem pod TK została wysłana policja. Przed wjazdem do budynku zebrali się ludzi, by uniemożliwić Berkowi wejście do Trybunału. Protestujący i mundurowi użyli siły. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali bramę wjazdową do budynku. Kilku demonstrantów zostało poturbowanych. Na miejscu są obecni również posłowie PiS, a także prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Zgodnie z prawem Policja nie ma prawa wstępu na teren TK bez zgody prezesa instytucji. Święczkowski wezwał demonstrantów, żeby umożliwili policji wjazd.

Zgromadzeni krzyczeli: "Precz z komuną", "bundespolizei", "zachowujecie się podle", "łamiecie konstytucję", "ZOMO".

Sakiewicz: Są ranni

W trakcie przepychanek przytomność stracił Adam Borowski. Opozycjonista z czasów PRL i były kandydat na RPO i działacz społeczny leżał nieprzytomny na chodniku. Udzielono mu pomocy medycznej.

Pod siedzibą Trybunału był prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz, który relacjonował wydarzenia na antenie tej stacji. Jak przekazał, rannych jest więcej.

Czarnek: Mamy materiał dowodowy. To co się dzieje, jest zamachem stanu

W komentarzu dla Republiki poseł PiS Przemysław Czarnek przekazał, że w przygotowaniu są zawiadomienia do prokuratury oraz odezwy do światowych przywódców, żeby to, co się dzisiaj stało.

– Dzięki naszej telewizji, dzięki państwa pracy mamy materiał dowodowy. Na tych, którzy dokonali napaści na Adama Borowskiego, będą sądzeni na sto procent. Mamy materiał dowodowy z wtargnięcia do Trybunału. Mamy materiał dowodowy, jeśli chodzi o nakłanianie prezesa Święczkowskiego do popełnienia przestępstwa. Pan prezes, jak słyszeliśmy, skierował pismo do pana prezydenta w sprawie interpretacji tego, co się stało dzisiaj w Sejmie. Jeśli pan prezydent nie uzna, no nie może uznać, że było wobec niego złożone ślubowanie, bo tak nie było, to pan prezes Bogdan Święczkowski nie ma prawa dopuszczania tych sędziów do orzekania. Wszystko to, co widzimy, jest po prostu zamachem stanu – powiedział polityk.

Dlatego prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i prawa ręka premiera Donalda Tuska, został wybrany przez Sejm na sędziego TK w marcu. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od niego ślubowania, ponieważ ten nie wykazał, że spełnia wymogi formalne na to stanowisko.

Ustawa wymaga od kandydata na sędziego TK co najmniej dziesięciu lat faktycznego wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

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