Nagła decyzja ws. Szydło. "Miało być ogłoszone w inny sposób"

Beata Szydło obejmuje nowe stanowisko w Parlamencie Europejskim. W środę była szefowa polskiego rządu oficjalnie potwierdziła, że będzie kierowała polską delegacją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

O planowanym awansie Szydło wcześniej informowała Wirtualna Polska. Według ustaleń portalu nowa funkcja ma być także elementem zwiększenia politycznej aktywności byłej premier.

Eurodeputowana pokazała zdjęcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. W swoim wpisie na platformie X polityk PiS zasugerowała, że pierwotnie informacja o powierzeniu jej nowej funkcji miała zostać ogłoszona w nieco inny sposób. Ostatecznie zdecydowała się jednak przekazać ją osobiście w mediach społecznościowych.

"To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób, ale historia przyspiesza, dzień był dramatyczny, a jeszcze zapewne wiele przed nami. Krótko: objęłam funkcję przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za zaufanie" – napisała Beata Szydło, nawiązując najprawdopodobniej do burzy wokół Trybunału Konstytucyjnego. "W PE wiele się dzieje, decyduje się nowy kształt Unii Europejskiej. Będę aktywnie działać na rzecz Polski i naszych narodowych interesów" – zadeklarowała.

Polacy w EKR

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to jedna z grup politycznych w Parlamencie Europejskim, skupiająca ugrupowania konserwatywne, w tym Prawo i Sprawiedliwość oraz włoskich Braci Włochów premier Giorgii Meloni.

Polska delegacja należy do najliczniejszych reprezentacji w tej frakcji. Według oficjalnego wykazu EKR tworzy ją 20 europosłów. Nowa funkcja oznacza przede wszystkim koordynowanie działań polskich eurodeputowanych należących do EKR oraz reprezentowanie delegacji w wewnętrznych rozmowach dotyczących prac grupy.

We wrześniu Adam Bielan został wybrany na przewodniczącego Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Europoseł PiS na stanowisku zastąpi Mateusza Morawieckiego.