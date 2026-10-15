Dwaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego otrzymali ochronę SOP

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało ochronę dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Nie wykluczam, że jeżeli będą takie sytuacje i przesłanki, że osoby te są zagrożone, to też taka ochrona zostanie przyznana – oświadczył Kierwiński w środę (14 października) w TVN24.

Minister stwierdził, że Służba Ochrony Państwa "ma i możliwości, i doświadczenie, żeby chronić ważne dla funkcjonowania państwa osoby". – Ci sami ludzie, którzy dziś atakowali polskich policjantów, grożą (sędziom – red) i na to trzeba zareagować – podkreślił.





Protest przed budynkiem TK. Interweniowała policja

Szef MSWiA odniósł się w ten sposób do przepychanek protestujących z policją przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego, do których doszło po złożeniu przez Macieja Berka przysięgi sędziego TK w gabinecie marszałka Sejmu bez udziału prezydenta.

– Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem RP, a jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią TK – oświadczył Karol Nawrocki. Dodał, że Trybunał będzie działał nadal w takim składzie, w jakim konstytucyjnie funkcjonuje.





Święczkowski nie dopuścił Berka do orzekania

Berek po złożeniu ślubowania i dostarczeniu dokumentów poświadczonych notarialne w Kancelarii Prezydenta pojechał do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie krótko rozmawiał z prezesem Bogdanem Święczkowskim, który nie dopuścił go do orzekania "do czasu uzyskania informacji od prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności".

Berek złożył przyrzeczenie dzień po tym, jak Komisja Wenecka wydała opinię, że ślubowanie jest możliwe bez fizycznego udziału prezydenta, jeśli głowa państwa odmawia lub opóźnia jego odebranie.

W grudniu 2024 r. ta sama Komisja Wenecka rekomendowała rządowi publikację wszystkich wyroków TK, nawet jeśli istnieją wątpliwości co do jego składu.

Berek jest ósmym sędzią wybranym do Trybunału w tej kadencji Sejmu, co oznacza uzyskanie większości przez nominatów rządu Donalda Tuska. – Przywracamy w Polsce praworządność, nie cofniemy się o krok – zapowiada premier.

Czytaj też:

Nawrocki reaguje na sytuację w TK. Prezydent odwołał zagraniczna wizytę