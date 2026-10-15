Czarzasty postawił Tuskowi ultimatum. Nowe ustalenia

Jeden projekt przewiduje częściową dekryminalizację aborcji, zaś drugi zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu.

Pierwszy projekt, złożony w lipcu 2024 r. przez posłów Lewicy i KO, przewiduje częściową dekryminalizację aborcji dokonanej za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnym przerwaniu ciąży.

Drugi projekt, wniesiony przez Trzecią Drogę w 2024 r., zakłada odwrócenie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. i przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

W komisji znalazł się również projekt KO i Lewicy, przewidujący możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia na życzenie kobiety.

Czarzasty do Tuska: Albo wznawiamy prace, albo rozwiązujemy komisję

Ubiegłotygodniowe posiedzenie komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych zostało wznowione po rozmowie premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jak podaje portal tvp.info, współprzewodniczący Nowej Lewicy postawił szefowi rządu ultimatum: albo wracamy do gry, albo rozwiązujemy komisję.

– Albo wznawiamy prace i wypuszczamy z Sejmu projekty dotyczące powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego oraz częściowej dekryminalizacji, albo posłanki klubu Lewicy wychodzą z komisji i składają projekt uchwały o jej rozwiązaniu – powiedział serwisowi jeden z bliskich współpracowników Czarzastego.

– Szefowa klubu Anna Maria Żukowska miała też ogłosić, że Lewica składa kolejny projekt, który łączyłby założenia dekryminalizacji pomocnictwa i legalizacji aborcji do 12. tygodnia ciąży – dodał.

Inny ważny polityk Lewicy wskazał w rozmowie z tvp.info, że projekt trafiłby do komisji polityki społecznej i rodziny, którą kieruje Katarzyna Ueberhan z Nowej Lewicy. – Nasza posłanka od razu zwołałaby posiedzenie komisji w tej sprawie – podkreślił.

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