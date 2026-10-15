Żurek chce aresztować Obajtka. "Do 25 lat pozbawienia wolności"

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował we wpisie na platformie X, że skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie.

Żurek chce aresztować Obajtka. Złożył wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował, że "sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku, w okresie przedwyborczym".

"Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek, jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł" – czytamy.

"Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach"

Zdaniem Waldemara Żurka, Daniel Obajtek "zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek".

"Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności" – napisał.

Waldemar Żurek podkreślił we wpisie, że "zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt jest konieczna, by prokurator mógł ogłosić zarzuty, wykonać niezbędne czynności procesowe z udziałem podejrzanego i zabezpieczyć śledztwo wobec realnej obawy matactwa".

Obajtek reaguje. "Pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Tusk"

Na wniosek Waldemara Żurka zareagował europoseł PiS Daniel Obajtek.

"Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo – pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków" – napisał w serwisie X.

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