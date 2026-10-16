Pakt senacki prawicy? Polacy w sondażu niemal nie mają wątpliwości

W nowym sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu", Polaków zapytano o to, czy wierzą w to, że powstanie prawicowy pakt senacki.

Sondaż: Pakt senacki prawicy. Większość Polaków w niego nie wierzy

67 proc. ankietowanych nie wierzy w taki scenariusz.

37 proc. respondentów wierzy z kolei w to, że PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus, zawrą porozumienie w wyborach do Senatu.

Pakt senacki PiS, Konfederacji, Korony i Rozwoju Plus?

Od dłuższego czasu trwają spekulacje dotyczące prawicowego paktu senackiego na wybory parlamentarne w 2027 roku. Chodzi o potencjalne porozumienie ugrupowań takich jak PiS, Konfederacja oraz – być może – Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus, które – wzorem obecnej większości w Senacie – mogłyby wystawiać wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Taki model mógłby zwiększyć szanse na odbicie Senatu z rąk obecnie rządzących.

Regularnie wraca też wątek roli prezydenta Karola Nawrockiego. Politycy PiS i Konfederacji wskazują, że mógłby on pełnić funkcję patrona rozmów o prawicowym pakcie senackim. Sygnalizują, że ewentualne porozumienie byłoby dla nich łatwiejsze przy udziale prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Nawrocki negocjuje pakt senacki?

Portal Onet.pl w czwartek ujawnił kulisy budowania prawicowej koalicji w przyszłorocznych wyborach do Senatu.

"W otoczeniu Karola Nawrockiego zapadła decyzja, by do paktu senackiego prawicy włączyć także partię Grzegorza Brauna" – czytamy.

Ministrowie z Kancelarii Prezydenta mieli już rozpocząć negocjacje z otoczeniem lidera Konfederacji Korony Polskiej.

"Ludzie Nawrockiego zaproponowali już wstępnie liderom prawicy parytety miejsc w tych najbardziej atrakcyjnych okręgach prawicowych. Według informacji Onetu, PiS mogłoby liczyć na 17 mandatów, Rozwój Plus na 6-7, Konfederacja na 9-10, zaś Korona na 4. Pozostałe kilkanaście mandatów w najlepszych dla prawicy okręgach mieliby zająć kandydaci wskazani przez Nawrockiego, który chce mieć swoich ludzi w Senacie i wskazać marszałka Senatu" – czytamy.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.

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