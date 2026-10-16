Prokurator i policja w Trybunale Konstytucyjnym. "Usiłują dokonać przeszukania"

Trybunał Konstytucyjny przekazał na platformie X w piątek, że "prokurator Andrzej Piaseczny wraz z funkcjonariuszami Policji przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej".

Prokurator i policja w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego

"Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów. Uważa jednocześnie, że najście na Trybunał Konstytucyjny przez prokuratora ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego" – poinformowano.

O zaistnieniu niniejszej sytuacji został poinformowany prezydent Karol Nawrocki.

Żurek polecił Kornelukowi podjęcie czynności

W środę prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi "bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań" związanych z próbą – jak zaznaczył – sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego.

Berek złożył "ślubowanie" w Sejmie. Święczkowski nie dopuścił go do orzekania w TK

Maciej Berek, były minister rządu Donalda Tuska, który został wybrany we wrześniu przez większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę "ślubowanie" w Sejmie. Wcześniej marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty wręczył Maciejowi Berkowi uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK. Zgodnie z Konstytucją sędzia Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta.

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

Nawrocki: Berek nie jest sędzią TK

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji w środę, został zapytany o "ślubowanie" Macieja Berka w Sejmie. Stwierdził, że żadne ślubowanie w środę rano nie mogło się odbyć, gdyż on, jako prezydent, wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry.

– Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną. Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku, (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

W środę po południu prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zbigniew Bogucki w środę wieczorem na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim przekazał, że prezydent wybrał się do siedziby TK, żeby "spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli tam obecni w tym czasie".

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