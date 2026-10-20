Spór o ślubowanie sędziów TK. Święczkowski podjął decyzję

Jak przekazano w komunikacie Trybunału, decyzja Święczkowskiego ma związek z oświadczeniem opublikowanym w piątek (16 października). Prezes TK zdecydował o przekazaniu pisma rzecznikowi dyscyplinarnemu "celem jego rozpatrzenia w toczącym się postępowaniu".

Oświadczenie podpisali: Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurdza, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Taborowski. Autorzy podkreślili, że wszyscy wybrani przez Sejm sędziowie powinni zostać niezwłocznie dopuszczeni do orzekania i podjąć pracę w Trybunale.

W ich ocenie Konstytucja RP nie przyznaje prezydentowi kompetencji do wyboru sędziów TK, ponieważ sędziowie Trybunału są wybierani indywidualnie przez Sejm. Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego tylko części osób wybranych przez parlament określili jako arbitralną próbę selekcji sędziów.

Ślubowali w Sejmie "wobec prezydenta", bez udziału Nawrockiego

Spór dotyczy m.in. sposobu złożenia ślubowania przez osoby wybrane do Trybunału. Troje z ośmiorga – Bentkowska, Patyra i Szostek – złożyło ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego. Pozostali nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. Złożyli przyrzeczenie w Sejmie, deklarując, że robią to wobec prezydenta.

Sędziowie argumentują, że ślubowanie zostało złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wszyscy wybrani powinni rozpocząć orzekanie. Zarzucają Święczkowskiemu blokowanie tej możliwości od kilku miesięcy. Prezes TK nie uznaje jednak ślubowania złożonego w Sejmie za skuteczne.

Oświadczenie ośmiorga osób wybranych do TK dołączono także do akt sprawy dotyczącej sporu kompetencyjnego z wniosku prezydenta. Spór obejmuje m.in. kwestię tego, czy odebranie ślubowania od sędziego Trybunału jest wyłączną kompetencją głowy państwa oraz czy ślubowanie może zostać skutecznie złożone wobec prezydenta pod jego nieobecność, w obecności marszałka Sejmu.

Autorzy oświadczenia zapowiedzieli podjęcie wszystkich przewidzianych prawem działań, aby – jak podkreślili – przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Postępowanie dyscyplinarne wobec trojga sędziów

We wrześniu Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów Bentkowskiej, Patyry i Szostka. Według komunikatu TK ma ono wyjaśnić m.in. okoliczności związane z zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników Trybunału oraz odmową orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Postępowanie może zakończyć się przedstawieniem zarzutów dyscyplinarnych.

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