Warszawa: Prokurator wszedł w nocy do obcego mieszkania, gdy gospodarz brał prysznic

Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października, około godz. 1:00. Według ustaleń TVN24 mieszkaniec jednego z osiedli na Mokotowie zorientował się podczas kąpieli, że w jego mieszkaniu znajduje się obcy mężczyzna, który mu się przygląda.

Gospodarz założył ręcznik i próbował skłonić nieproszonego gościa do opuszczenia lokalu. Mężczyzna miał początkowo odmawiać, ale ostatecznie wyszedł. Właściciel mieszkania ruszył za nim i wraz z pracownikiem ochrony osiedla zatrzymał go kilka klatek dalej. Według medialnych doniesień podczas interwencji prawdopodobnie użyto gazu pieprzowego.

Po przyjeździe policji mężczyzna początkowo tłumaczył, że szukał mieszkania koleżanki, a następnie – znajomych. Badanie alkomatem wykazało około 0,63 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero później poinformował funkcjonariuszy, że jest czynnym prokuratorem. Nie miał przy sobie dokumentów.

Pomylił drzwi czy doszło do wtargnięcia? Incydent z udziałem prokuratora

W rozmowie z TVN24 Golec zaprzeczył, by doszło do siłowego wtargnięcia. Wyjaśnił, że pomylił mieszkania, a drzwi wejściowe były uchylone.

– To nie było wtargnięcie. Pomyliłem drzwi do mieszkania. Nie wchodziłem siłowo – powiedział prokurator, dodając, że rozumie zdenerwowanie lokatora i chce go przeprosić. Podkreślił również, że złożył zeznania w sprawie i nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania dotyczącego naruszenia miru domowego.

Według ustaleń dziennikarzy policja przyjęła zawiadomienie o przestępstwie. Gospodarz mieszkania zapowiedział przekazanie funkcjonariuszom nagrań z domowych kamer. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Andrzej Golec w przeszłości kierował Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Obecnie pracuje w Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. Był także prezesem stowarzyszenia prokuratorów Ad Vocem, skupiającego prawników kojarzonych ze środowiskiem byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

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