Teologia polityczna od św. Tomasza do Jana Pawła II i Benedykta XVI

Możemy bowiem obecnie zaobserwować z jaką przenikliwością Joseph Ratzinger przewidział przeobrażenia w obrębie Kościoła – czyż nie staje się on na naszych oczach Kościołem małych wspólnot?

Instytut Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum i Teologia Polityczna zapraszają na kolejne wydarzenie w ramach cyklu „wykładów Janopawłowych” – JP2 Lectures, które odbędzie się w środę, 24 kwietnia 2021r. o godzinie 14.30 za pośrednictwem internetu. Prof. François Daguet OP wygłosi wykład w języku francuskim z angielskimi napisami.

Comiesięczne Wykłady Janopawłowe („JP2 Lectures”) znanych intelektualistów to propozycja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II dla studentów Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie na rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021. Wszystkie wykłady będą dostępne w sieci w polskiej i angielskiej wersji językowej.

NADCHODZĄCE WYKŁADY (w ramach cyklu „JP2 Lectures”):

➤ Prof. Chantal Delsol (Académie Française / University of Marne-le-Vallée) – The end of Christendom (15.04.2021)

➤ Prof. Rémi Brague (Université de Paris) – Meaning of Art in Christianity in Modern World (18.05.2021)

➤ Prof. Renato Cristin (University of Trieste) – Formal Europe and vital Europe. Tradition as the ground of the identity (20.05.2021)

➤ Prof. Dariusz Gawin (Polish Academy of Sciences) – Phenomenon of Solidarity (10.06.2021)