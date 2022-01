Te życzenia zna cała Polska. Dziś ich autor mówi: Wódka zniszczyła pół mojej rodziny

– Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w '97? Tego samego, co w szóstym. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię, i dużo spałem – te noworoczne życzenia to jeden z hitów polskiego Internetu, który jest przywoływany co roku, przy okazji Sylwestra. Ich przeróbkę nagrał nawet polityk Konfederacji Sławomir Mentzen, reklamując swoje piwo. Okazuje się jednak, że za tą pozorną radością, skrywa się prawdziwie smutna historia.

Nagranie pochodzi z imprezy sylwestrowej w Radomiu i zostało zrealizowane na przełomie lat 1996 i 1997.





Po latach autor życzeń, pan Krzysztof, ma gorzką refleksję. Podkreśla, że alkohol doprowadził do zniszczenia jego rodziny i dziś zupełnie inaczej patrzy na swoje słowa sprzed ćwierćwiecza. – Konstrukcja tych życzeń była bardzo nieprzemyślana i głupia wręcz, bo niektórych może zachęcała do picia. Cóż mogę powiedzieć, tylko tyle, że niestety wódka zniszczyła pół mojej rodziny, 50 procent: brata, bratową, bratanka. Nie ma już ich, bo odeszli. Przyczyną była bezpośrednio wódka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i trzymam kciuki za niepijących. Jeszcze raz dziękuję. Nie pij dziś – apeluje.





Pouczające nagranie opublikował w sieci Łukasz Tchórzewski, działający na Tik Toku jako "alkoholik z tik toka". Sam o sobie pisze tak: "Niedawno w moim życiu wydarzyła się niesamowita historia, jestem trzeźwym alkoholikiem". W Internecie opowiada o procesie trzeźwienia i udziela rad osobom, które chcą zerwać z tym wyniszczającym nałogiem.