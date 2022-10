Trzęsienie ziemi w Agorze. Ma zostać zwolnionych ponad 80 pracowników

"Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest dążenie spółki do podniesienia efektywności procesów funkcjonujących w spółce oraz redukcja kosztów działalności. Z uwagi na czynniki ekonomiczno-finansowe tj. kryzys gospodarczy wywołany przez konflikt w Ukrainie, skutkujący m.in. wzrostem cen papieru oraz z uwagi na niekorzystne prognozy dotyczące rozwoju gospodarki w najbliższych kwartałach wymagane są zmiany struktury organizacyjnej spółki" – czytamy w komunikacie.

Zamiarem zarządu spółki jest przeprowadzenie zwolnień do 84 pracowników zatrudnionych w spółce (co stanowi 5,9 proc. wszystkich zatrudnionych na 28 października 2022 roku), w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 roku, zapowiedziano.

"Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających" – zapewniono również.

Czas konsultacji

Zarząd spółki zwrócił się do związków zawodowych działających przy spółce i Rady Pracowników spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce, podano również.

Po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji spółka planuje podać informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Agorze, która w całości obciąży wynik spółki i Grupy Agora w IV kwartale 2022 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

