"Mamy wstępne ustalenia". Duda o rozmowach z Trumpem

Prezydent poinformował w poniedziałek na antenie RMF FM, że nie wybiera się na zaprzysiężenie Donalda Trumpa do Stanów Zjednoczonych w styczniu, ponieważ "nie ma tradycji", aby głowy innych państw przyjeżdżały na takie wydarzenia.

– Musiałaby nastąpić jakaś zmiana. Nic na to nie wskazuje – przyznał. Jednocześnie zapewnił, że jest otwarty na spotkanie z nowym amerykańskim przywódcą przy innej okazji.

Duda podkreślił, że od czasu wyborów w USA już kilka razy rozmawiał z Trumpem. – Mamy pewne wstępne ustalenia. Co do samego spotkania, zobaczymy. Będzie ku temu odpowiedni moment, to będzie spotkanie – stwierdził.

Kiedy Duda spotka się z Trumpem?

W listopadzie prezydent informował, że odbył rozmowę telefoniczną z Trumpem, w czasie której ustalili, że spotkają się jeszcze przed oficjalnym objęciem przez Trumpa urzędu prezydenta USA, co nastąpi 20 stycznia. Konkretnego terminu spotkania prezydentów nie ustalono.

– Rozmawialiśmy też o tym, że 1 stycznia Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów, jakie mamy, jest właśnie zacieśnianie więzi pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, więc między innymi na ten temat z panem prezydentem elektem chcemy porozmawiać – podkreślił Duda.

– Wstępnie te najważniejsze tematy rozmowy zarysowaliśmy, one są oczywiste: kwestie bezpieczeństwa, kwestie współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. (...) Będziemy rozmawiali także oczywiście o sytuacji na Ukrainie – zaznaczył.

