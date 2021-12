Ozdoba: Środowiska feministyczne dążą do upowszechnienia fałszywej narracji o aborcji

W niedzielę odbył się "Różaniec za Życiem". Czym charakteryzuje się ta akcja?

Paweł Ozdoba: „Różaniec za Życiem” to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju inicjatywa, która ma na celu uczestnictwo w procesji różańcowej i modlitwę w intencji ochrony życia. Podczas procesji wynagradzaliśmy również Panu Bogu grzechy przeciwko życiu, które w dzisiejszym świecie są tak powszechne. Środowiska feministyczne i przedstawiciele szeroko rozumianej rewolucji kulturowej dążą do upowszechnienia nieprawdziwej, fałszywej narracji o aborcji, która według nich jest tylko zabiegiem. Co więcej, zabijanie dzieci nienarodzonych nazywa się coraz częściej prawem kobiet lub prawem człowieka. Nie możemy pozwolić, aby ta kłamliwa narracja zdominowała debatę publiczną, dlatego postanowiliśmy przeprowadzić „Różaniec za Życiem”. Pokutne procesje różańcowe przeszły ulicami kilkunastu miast, w tym Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi czy Olsztyna. Wszystkie szczegóły na temat wydarzenia są podane na stronie internetowej www.RozanieczaZyciem.pl.

Główne wydarzenie miało miejsce w Warszawie?

Tak, spotkaliśmy się w niedzielę 12 grudnia o 12:30 w Katedrze Praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Tam uczestniczyliśmy we Mszy świętej, a następnie o godz. 14:00 wyruszyliśmy w procesji różańcowej. Symbolicznym aktem był start spod pomnika ks. Ignacego Skorupki, który zasłynął jako kapelan Obrońców Warszawy – uczestników Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Nieprzypadkowa jest data wydarzenia, bowiem 12 grudnia przypada wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Dlaczego jest Ona uznawana za szczególną opiekunkę życia nienarodzonego?

Zdecydowaliśmy się na organizację „Różańca za Życiem” właśnie 12 grudnia ze względu na symboliczność tej daty. Właśnie tego dnia przypada w Kościele wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, która jest uważana za patronkę dzieci nienarodzonych. Cudowny wizerunek najświętszej Maryi Panny jest wyjątkowy, ponieważ przedstawia brzemienną Matkę Bożą. Meksykańska tradycja mówi o tym, że kobiety w ciąży były przepasane czarną wstęgą, właśnie na znak swojego błogosławionego stanu. Tak właśnie jest w tym przypadku. Co więcej, na obrazie widać również czteropłatkowy kwiat jaśminu – kwinkunks, który dla Azteków był symbolem życia.

Organizatorami inicjatywy „Różaniec za Życiem” są różne grupy i stowarzyszenia. Co łączy je wszystkie?

Inicjatorami i organizatorami procesji różańcowych „Za Życiem” jest szereg organizacji, dla których ochrona życia od poczęcia jest jednym z ważnych obszarów działalności. Wymienię tu oczywiście Centrum Życia i Rodziny. Ale w tym wyjątkowym gronie są również mężczyźni zrzeszeni w Męskim Różańcu, Wojownicy Maryi, Rycerze Jana Pawła II czy Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego. Łączny nas wspólna sprawa tj. konieczność dokonania publicznego aktu przebłagania za grzech aborcji, a także publicznego zaświadczenia o tym, że każde człowiek ma prawo do życia, niezależnie od etapu rozwoju, w którym się znajduje czy aktualnego stanu zdrowia.

Jak ocenia Pan obecny poziom ochrony życia w Polsce? Co należy zrobić, aby go poprawić?

Sytuacja znacząco się poprawiła po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Dzięki tej decyzji, statystycznie w Polsce ratujemy życie około tysiąca dzieci. To wielka sprawa i duży krok w walce o zapewnienie pełnej ochrony życia ludzkiego w naszym kraju. Oczywiście wciąż jest wiele do zrobienia i nie spoczywamy na laurach.

Jako Centrum Życia i Rodziny uważamy, że bardzo ważna jest teraz pomoc kobietom i rodzinom, w których rodzą się dzieci z niepełnosprawnościami lub chorobami. Polskie państwo powinno otoczyć te rodziny szczególną opieką i o to będziemy zabiegać u polityków i samorządowców. Konieczne jest przyjęcie szeregu projektów zwiększających komfort życia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. To oczywiście musi być pomoc finansowa, ale także psychologiczna. Takie rodziny są wyjątkowe i musimy jako społeczeństwo traktować je w sposób szczególny. Zachęcam do odwiedzin naszej strony internetowej Marsz.info, gdzie szerzej piszemy o tych sprawach, a także samej procesji różańcowej „Za Życiem”.