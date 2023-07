Remedium na dechrystianizację Francji?

W czasie swojej pierwszej podróży apostolskiej do Francji 1 czerwca 1980 r. Jan Paweł II wygłosił do francuskich biskupów homilię, która zapisała się w świadomości wiernych nie tylko nad Sekwaną, dzięki dramatycznemu pytaniu skierowanemu przez papieża do francuskich katolików: „Francjo, najstarsza córo Kościoła. Czy jesteś wierna swoim przyrzeczeniom chrzcielnym? […] Francjo, córko Kościoła i nauczycielko narodów, czy jesteś wierna, dla dobra człowieka, przymierzu z odwieczną mądrością?”.

Pomimo nadziei i świeżości, którą niósł ze sobą pontyfikat Polaka dla zmagającej się z posoborowym kryzysem Francji, wyrażającym się spadkiem praktyk religijnych i zapaścią powołań, nie udało się odwrócić trendu odchodzenia Francuzów od Kościoła, co doprowadziło do niemal całkowitej dechrystianizacji kraju. Już tylko ok. 50 proc. Francuzów uważa się za katolików, ale jest to w dużej mierze katolicyzm „kulturowy”, gdyż zaledwie 2–4 proc. z nich to katolicy praktykujący. W ciągu niemal 30 lat liczba posługujących księży diecezjalnych zmniejszyła się o połowę, do 10 tys., a większość z nich ma ponad 75 lat.