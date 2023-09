Poseł PO bez ogródek: Żeby wygrać wybory, trzeba być trochę populistą

Aleksander Miszalski wziął udział w spotkanie organizowanym przez małopolską Platformę Obywatelską. Polityk został zapytany, co trzeba zrobić, aby zawalczyć o demokrację w Polsce. – Chciałbym w tym momencie powiedzieć, że społeczeństwo polskie jest tak bardzo mądre, że nie trzeba go w sprawie demokracji edukować. To byłoby takie moje marzenie, żeby móc tak powiedzieć. Niestety ostatnie lata pokazują, że tak łatwo nie jest i również nasze błędy, czyli PO z czasów, kiedy mieliśmy władzę, spowodowały, że jest gorzej niż mogłoby być – przyznał szczerze Miszalski.

– Myślę, że niestety sama demokracja się nie obroni, to jest gigantyczna praca przed nami, którą cały czas wykonujemy, ale jednak cały czas czegoś brakuje. Jednak tych ludzi, do których te wartości nie docierają jest całkiem sporo w Polsce. Myślę, że tego nie da się zrobić sama pracą u podstaw – kontynuował.

"Potrzebna oferta bytowa"

Dalej polityk PO twierdził, że "trzeba być trochę populistą". – Żeby w ogóle móc w Polsce obronić demokrację, trzeba najpierw wygrać wybory i to jest oczywista oczywistość. Żeby wygrać wybory, trzeba paradoksalnie niestety czasem być pewnie nawet trochę populistą, ponieważ większość, a przynajmniej bardzo duża część Polaków głosuje nie w imię ideałów, tylko zgodnie z własnym brzuchem, kieszenią, potrzebami materialnymi. Nie chciałbym, żeby tak było, ale tak jest – przekonywał kandydat KO do Sejmu.

Według polityka należy przygotować dla wyborców ofertę bytową. Wydaje się, że refleksja ta ma związek z coraz lepszymi sondażami PiS, czyli partii, która kładzie duży nacisk właśnie na programy społeczne. – Trzeba mieć dla nich ofertę, która niestety nie będzie tylko ofertę wartości, ideałów, ofertą demokracji, obrony konstytucji, samorządów itd. To musi być oferta w dużej mierze materialna, bytowa – wskazał.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Oto najnowszy sondaż