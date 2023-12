Portnykow: "Życzę Tuskowi, by uzdrowił Polskę"

Witalij Portnykow to znany ukraiński publicysta o poglądach liberalnych i prozachodnich, stosunkowo bliski otoczeniu byłego prezydenta Petra Poroszenki. Jako typowy ukraiński liberał, jest jednocześnie może nawet nie tyle nacjonalistą, co adwokatem nacjonalizmu. W sporach Kijowa i Warszawy o historię Portnykow zdecydowanie staje po stronie Kijowa. Ale również czyni tak we wszystkich innych sporach polsko-ukraińskich. Jest też ostrym krytykiem PiS i Konfederacji, a zarazem bezkrytycznym zwolennikiem Donalda Tuska, w którym widzi niemalże zbawiciela dla relacji polsko-ukraińskich.