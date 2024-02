Zwycięski (niestety) Hannibal

Po lekturze każdego tomu pojawia się podziw dla pracowitości autora. Wystarczy policzyć liczbę przyjmowanych na audiencji gości plus narady – od budownictwa sakralnego, spraw personalnych do „wielkiej” polityki – dodać do tego wizytację kanoniczną w podwarszawskiej parafii, a wieczorem kolejne audiencje i pracę nad papierami – i tak dzień w dzień – by mieć pojęcie, jak bardzo pracowitym, a także doskonale zorganizowanym człowiekiem był Prymas Tysiąclecia.