Bohaterowie wciąż wyklęci

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 2011 r. Mogłoby się wydawać, że te uroczystości nie powinny już budzić żadnych kontrowersji. Jako autorka książek o rtm. Pileckim i siostrze Izabeli, zakonnicy więzionej w komunistycznych więzieniach, już od kilku lat 1 marca jestem zapraszana na różne wykłady, a w ramach możliwości odwiedzam też szkoły.

Tegoroczny atak na obchody organizowane 1 marca był zarówno dla mnie, jak i dla organizatorów spotkania dużym zaskoczeniem! Spotkanie miało odbyć się w budynku szkoły w Jastrzębiu-Zdroju, lecz organizatorem nie była szkoła, ale organizacje katolickie i patriotyczne, które wynajęły salę w szkole. Nieoczekiwanie rozpętała się burza – telefony, donos do MEN i kuratorium, naciski na dyrekcję szkoły i ostatecznie zmiana sali na dzień przed planowanym wydarzeniem. Organizatorzy sprostali tym wyzwaniom. Do domu kultury, w którym ostatecznie zostało zorganizowane spotkanie, przyszło ok. 70 osób.