Samsung Hw-Q930d

Wzornictwo modelu HW-Q930D – premierę miał co prawda w roku ubiegłym, ale na razie pozostaje w top 10 najlepszych zestawów na rok 2025 – wiernie naśladuje design starszych braci, czyli Q930C czy Q930B. I dobrze, bo minimalizm nadal jest w modzie. Trudno mieć też zastrzeżenia do jakości wykonania poszczególnych elementów zestawu (z aluminium i wysokiej jakości plastiku). Obsługa zestawu jest bardzo prosta, ale parowanie poszczególnych elementów podobnie jak we wcześniejszych generacjach czasem idzie sprawnie, a czasem jest niepotrzebnie frustrujące.