Nawrocki trenował z legendą boksu. Senator KO: Ale wstyd

Prezydent Nawrocki w trakcie wizyty na Filipinach miał okazję spotkać się z Manny'm Pacquiao, jednym z najlepszych pięściarzy w historii. Nie skończyło się jednak tylko na rozmowie. Obaj weszli bowiem do ringu. Filipiński pięściarz wrzucił nagranie ze wspólnego treningu na Facebooka. "To był zaszczyt" – napisał.

Nie wszyscy są jednak zachwyceni aktywnością prezydenta. Bogdan Zdrojewski opublikował wpis w serwisie X, w którym stwierdził, że jest mu wstyd za prezydenta Polski. Polityk nie wyjaśnił jednak, co dokładnie w zachowaniu głowy państwa miało być tak żenujące.

"Trudno uwierzyć. Może lepiej jakby jednak został na tej „bramce” w jakimś barze?! Ale wstyd" – napisał Zdrojewski.

Nawrocki zmierzył się z legendą sportu

Manny Pacquiao wygrał 62 oficjalne walki, w tym 39 przez nokaut. Przegrał tylko osiem razy, a trzy jego starcia zakończyły się remisem. W swojej karierze pokonał 16 zawodników o walkach tytuł mistrza świata.

Pacquiao to były mistrz świata organizacji WBC w wadze muszej, IBF w wadze junior piórkowej, WBC w wadze junior lekkiej, WBC w wadze lekkiej, WBO w wadze półśredniej oraz WBC w wadze lekkośredniej.

"To był dzień ważnych spotkań, rozmów i konkretnych działań na rzecz Polski" – napisał w środę w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. W swoim wpisie wspomniał o spotkaniu z Pacquiao. "Spotkałem się również z byłym senatorem Mannym Pacquiao, który kiedyś walczył w ringu, a dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowości służenia innym" – stwierdził. "Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech Bóg błogosławi Filipinom!" – skwitował.

Prezydent odwiedził Filipiny

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką złożyli oficjalną wizytę na Filipinach. To pierwsza w historii wizyta polskiego przywódcy w tym kraju. Polska nawiązała relacje dyplomatyczne z Filipinami w 1973 r.

We wtorek w Manili odbyła się ceremonia oficjalnego powitania pary prezydenckiej przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr. z małżonką. W środę Karol Nawrocki wziął udział w otwarciu V Polsko-Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT. Wygłosił również wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza.

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