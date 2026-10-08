Kpiny z prezydenta w TVP. "Kolejne poziomy dna"

"TVP przebija kolejne poziomy dna. Na żywo śmieją się z angielskiego Karola Nawrockiego. Widzieliście, żeby ci propagandyści kiedyś śmiali się z angielskiego Tuska?" – napisał na platformie X znany komentator internetowy o pseudonimie @chrzanik. Zamieścił również fragment nagranie z "Kwiatków polskich" emitowanych w TVP Info.

Dziennikarz TVP próbował zakpić z akcentu prezydenta. Nie pomógł mu nawet kolega

W środę w "Kwiatkach polskich" w TVP info, jednym z poruszanych tematów był akcent prezydenta Karola Nawrockiego. – W trzeciej części mamy lekcję angielskiego dla wszystkich – zapowiedzieli prowadzący, pokazując nagranie prezydenta Karola Nawrockiego przemawiającego w języku angielskim na Filipinach. – Prezydent opowiedział żart po angielsku, a potem się z niego zaśmiał – kpił Grzegorz Markowski.

W docelowej części programu dziennikarze TVP dyskutowali, czy powinno się śmiać z akcentu polskiego prezydenta. Klaudiusz Slezak przyznał, że sam ma problemy z angielskim, więc trudno mu oceniać Karola Nawrockiego.

– Prezydent buduje wizerunek takiego twardziela, a akurat w angielskim znosi go w stronę takich dużych zmiękczeń – komentował z kolei Markowski, parodiując głowę państwa. – Tam wszystko jest takie bardziej delikatne, miękkie – dodawał.

– Jest tyle powodów do krytyki prezydenta, że słaby angielski... – nie dał się wciągnąć w dyskusję na te temat współprowadzący.

Później w programie pojawiło się m.in. nagranie, jak po angielsku mówi Szymon Hołownia.

Burza w komentarzach

Pod fragmentem nagrania zamieszczonym przez @chrzanika pojawiło się wiele komentarzy, uderzających w TVP.

"Z tego Tuska co po angielsku nazywa Gdańsk Danzig? Nie, nie wydaje mi się aby kiedykolwiek krytykowali jego perfect inglisz"; "Prezydent wypowiedział się poprawnie, wyraźnie i zrozumiale, a ci pajace próbują kręcić bekę dla twardogłowych. Poziom mułu i jeszcze niżej"; "Standardowy angielski większości polskiej klasy politycznej"; "Mam flashbacki do czasów kiedy z Lecha Kaczyńskiego robili debila dosłownie tak samo..."; "Ciekawe czy tych dwóch tak chętnie śmiałoby się spotykając Prezydenta na żywo" – piszą internauci.

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