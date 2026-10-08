"Cham". Znany dziennikarz nie gryzł się w język

Mariusz Szczygieł jeszcze kilka lat temu twierdził, że nie zamierza wracać do telewizji i skupia się na pisaniu książek. Po zmianie władzy w 2023 roku dziennikarz znany m.in. z prowadzenia programu "Na każdy temat" w Polsacie, zasugerował, że nawiązał współpracę z Telewizją Polską. W lutym 2024 roku na antenie TVP Info zadebiutował jego nowy program "Rozmowy (nie)wygodne". To cykl wywiadów ze znanymi osobowościami świata kultury i sztuki. Dziennikarz jest też aktywny w mediach społecznościowych.

W najnowszym poście skomentował aferę wokół posła Konfederacji Konrada Berkowicza.

Mariusz Szczygieł nie wytrzymał. "Cham może mieć wykształcenie filozoficzne!"

W środę w programie "Bez trybu" emitowanym na antenie TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz udostępniła fragment nagrania z próby przeprowadzenia rozmowy z Konradem Berkowiczem przed wejściem do Sejmu. Na pytanie dziennikarki, czy poseł był w wojsku, Berkowicz stwierdził, że "nie ma czasu" na rozmowę. Dociskany, odparł, że spieszy się na głosowania w Sejmie. – Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – oświadczył. – Pan mnie obraża i zostanie pozwany – oświadczyła Dobrosz-Oracz. Podkreśliła, że Berkowicz "przekroczył nieprzekraczalną dotąd granicę". Groźba pozwu najwyraźniej nie zrobiła większego wrażenia na polityku. "Przekroczyłem nieprzekraczalną granice. Przepraszam wszystkie kurtyzany" – napisał później Berkowicz na platformie X.

Do sprawy odniósł się Mariusz Szczygieł. Dziennikarz nie gryzł się w język, komentując zachowanie posła Konfederacji.

"Dziś obraził moją koleżankę z TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz w sposób niedopuszczalny, nazywając ją przed kamerą słowem na k. czyli kurtyzaną. Jak się okazuje, cham może mieć wykształcenie filozoficzne! Tak. Konrad Berkowicz ma pełne wykształcenie filozoficzne, zdobyte na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 r. uzyskał licencjat z filozofii, a w 2023 r. tytuł magistra filozofii na Wydziale Filozofii UW. Tak podaje oficjalna strona Sejmu. Pracę magisterską, jak udało mi się ustalić, bronił na temat: "Współczesne spory cywilizacyjne w ujęciu Bogusława Wolniewicza". Jak widać, filozof Berkowicz rozszerza spór cywilizacyjny o własne prostactwo. Poleciłbym chamowi-filozofowi tekst Jadwigi Mizińskiej, profesorki filozofii UMCS, zatytułowany "Chamstwo jako objaw wyczerpania kultury". Mizińska pisze: "Typ Chama nie toleruje niczego i nikogo, co i kto go w jakiejś mierze przerasta".

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