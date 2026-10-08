Lekarz-milioner z KO usłyszał zarzut. "Został zaproszony na kawkę do Żurka"

Lekarz Dawid K., były radny Koalicji Obywatelskiej z warszawskiej dzielnicy Ursus, usłyszał we wtorek zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzut

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba wyjaśnił w środę, że zarzut dotyczy kilku miesięcy, gdy lekarz Dawid K. był zatrudniony w szpitalu i ma związek z kilkudziesięcioma fakturami przedstawionymi przez medyka.

Przekazał, że prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł. oraz zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Poręczenie zostało już wpłacone.

Lekarz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Zawnioskował o dostęp do akt i zapowiedział, że po zapoznaniu się z nimi, złoży dodatkowe obszerne wyjaśnienia.

Sprawa gigantycznych zarobków młodego lekarza wyszła na jak kilka miesięcy temu po tym, jak nagłośniły ją media.

Poseł PiS: Dawid K. został zaproszony na kawkę do Żurka

Dariusz Stefaniuk, poseł PiS, ocenił w rozmowie z DoRzeczy.pl, że Dawid K. to "złote dziecko Donalda Tuska, bo to był szef młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej".

– Jak to teraz wszyscy możemy spuentować – pan K, który "ma to w d…", został zaproszony na kawkę do pana Żurka, żeby sobie sympatycznie porozmawiać. Później elegancko sobie mógł wyjść – ocenił.

Poseł PiS zwrócił uwagę, że "niby jest jakaś kwota, która jest zabezpieczeniem, żeby pan K. sobie nie uciekł, ale to jest – mniej więcej 1/3 pewnie wartości jego Porsche, więc można powiedzieć, że opony zimowe razem z felgami".

Menadżerowie Orlenu z zarzutami

– Natomiast z drugiej strony mamy ludzi, którzy obniżali Polkom i Polakom ceny paliw poniżej 6 zł. I za to dzisiaj są ścigani o 6:00 rano. Prokuratura z służbami wchodzi do ich domów, są przewożeni do prokuratury. To jest to państwo opresyjne – ocenił.

We wtorek zatrzymanym przez ABW pięciu byłym i obecnym menadżerom Orlenu przedstawiono zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Sąd w Łodzi zastosował areszt tymczasowy wobec byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech dyrektorów spółki. Podejrzani będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu od 500 tys. do 1 mln zł poręczenia majątkowego.

Dariusz Stefaniuk przypomniał, że pracownicy Kancelarii Prezydenta są tak samo o 6:00 rano wyciągani ze swoich domów przy szoku ich rodzin, a potem wywożeni do Rzeszowa, do prokuratury.

W sprawie Dawida K. "prokuratura powtarza zarzuty, które dziennikarze wielokrotnie formułowali"

– Natomiast w bulwersującej sprawie pana K. przez cztery miesiące nic się nie robi, nic się nie dzieje. Prokurator powtarza te zarzuty, które dziennikarze już wielokrotnie formułowali. Cała Polska o tym wiedziała – podkreślił.

Poseł PiS zauważył, że "pan K. przez ten czas mógł sobie zniszczyć, skasować, wyrzucić swoje urządzenia elektroniczne, telefony, laptopy".

– Tak to wygląda za rządów Donalda Tuska – podsumował.

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