Aktorka przerażona atakami w szkołach. "Ogromny niepokój"

Ataki w placówkach oświatowych na Mazowszu wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały niepokój wśród rodziców. Do dramatycznych wydarzeń odniosła się Joanna Koroniewska, która wspólnie z Maciejem Dowborem wychowuje dwie córki, 18-letnią Janinę i 8-letnią Helenę. Aktorka w rozmowie z "Faktem" przyznała, że sama obawia się o bezpieczeństwo dzieci. Zwróciła też uwagę na potrzebę skuteczniejszej ochrony najmłodszych i przypomniała o bezpłatnej aplikacji dla rodziców.

Ataki w szkołach na Mazowszu. Joanna Koroniewska zabrała głos

– Jestem zszokowana, że w ogóle dochodzi do takich sytuacji. Ogromne wyrazy współczucia dla wszystkich, których te wydarzenia bezpośrednio dotknęły – podkreśliła na wstępie Koroniewska.

Następnie przyznała, że niepokój towarzyszy dziś wielu rodzicom, którzy obawiają się o swoje dzieci.

– Myślę, że jak wielu rodziców w naszym kraju, czuję dziś ogromny niepokój. Jednocześnie głęboko wierzę, że sytuacja zostanie jak najszybciej opanowana – przyznała.

Zdaniem Koroniewskiej, ostatnie wydarzenia powinny skłonić dorosłych do poważnej rozmowy o bezpieczeństwie dzieci i sposobach zapobiegania podobnym tragediom. Aktorka podkreśliła, że potrzebne są konkretne działania, które pozwolą skuteczniej chronić najmłodszych.

– Wydarzenia ostatnich dni jeszcze mocniej uświadamiają nam, jak bardzo potrzebujemy skutecznych rozwiązań prawnych i narzędzi, które pomogą chronić nasze dzieci – wskazała.

Gwiazda przypomniała o inicjatywie, z którą zetknęła się już wcześniej. Chodzi o aplikację KidsAlert, stworzoną z myślą o informowaniu dorosłych o niebezpiecznych zjawiskach w internecie.

– I właśnie dlatego chciałabym przypomnieć o oddolnej inicjatywie rodziców, którą miałam okazję poznać już w zeszłym roku. KidsAlert to bezpłatna polska aplikacja stworzona przez Fundację Prospołeczną, która ostrzega rodziców przed zagrożeniami czyhającymi na dzieci w internecie – dodała w rozmowie z "Faktem". – Nie służy do śledzenia telefonu dziecka ani kontrolowania każdego jego kroku. Jej zadaniem jest informowanie nas, dorosłych, o niebezpiecznych zjawiskach w sieci, o których często nie mamy nawet pojęcia – zapewniła aktorka.

Na koniec zwróciła uwagę na znaczenie wiedzy i świadomości dorosłych w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa. – Bo żeby móc chronić nasze dzieci, najpierw my rodzice musimy wiedzieć, przed czym je chronić – podkreśliła Joanna Koroniewska.

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