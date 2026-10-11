Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Są to słowa: „Co, spłakałeś się, faceciku?” xD.

No powiemy wam, iż jest to absolutny sztos. Dyskusja o abortomacie: przychodzi jakiś mentalny Janusz i mówi, że tak nie wolno. Komentarz świadomych swoich praw waginoosób: „O, jak się facecik spłakał”. Gdzie indziej rozmowa na temat wieku emerytalnego, nie napiszemy, że nierównego, iż „równość” nie oznacza „tak samo” albo „po równo, no ale to podstawy i o tym wiecie – przychodzi mieszkaniec mentalnego Podkarpacia i się gorączkuje, że przecież tak nie można, że Polska jedynym takim krajem w Unii, że mężczyźni krócej żyją itd.