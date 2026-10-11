Ostatni kęs tuńczyka
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Opinie

Ostatni kęs tuńczyka

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Kadr z filmu "Digger"
Kadr z filmu "Digger" Źródło: YouTube / Legendary
Iñárritu próbuje wejść w buty Kubricka, chociaż są dla niego za ciasne.

Bądźmy szczerzy, „Doktor Strangelove”, przy wszystkich swoich zaletach, jest średnio zabawny. Peter Sellers dwoił się, troił i stawał na rzęsach, ale żółcią napisany scenariusz sprawia, że widzom śmiech grzęźnie w gardle. Kasandryczna wizja w ciało się nie oblekła. Dostarczyła za to paliwa rzeszy aktywistów i handlarzy strachem. Obrona planety przed chciwością i głupotą gatunku Homo sapiens trwa. Zdaje się jednak, że wszystkie starania poszły w piach, skoro po 62 latach pomysły reżysera mizantropa powiela zdobywca czterech Oscarów.

Apokalipsa, której psim swędem udało się uniknąć w epoce Beatlesów, nadejdzie teraz.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Wiesław Chełminiak
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