Budowa schronów. Są problemy z wydatkowaniem pieniędzy

W lutym tego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiadało inwestycje w budowanie schronów i budowli ochronnych. Teraz okazuje się, że samorządy mają problemy wydatkowaniem pieniędzy na ten cel.

"Główną przyczyną niskiej absorpcji środków jest sztywny podział środków pomiędzy obszary Programu, uniemożliwiający dysponentom sprawne reagowanie na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i wykonawcze. Szczególne trudności i niską dynamikę wydatków zidentyfikowano w obszarze 1 (Obiekty zbiorowej ochrony). Wynika to bezpośrednio z długotrwałości procesu zamówień publicznych oraz procesów inwestycyjno-budowlanych" – wskazuje resort w wydanym komunikacie.

Do 30 września br. eksperci MSWiA pozytywnie zaopiniowali około 5,9 tys. projektów inwestycji budowlanych o łącznej wartości ok. 4,1 mld zł oraz ok. 13 tys. zakupów inwestycyjnych powyżej 50 tys. zł każdy o łącznej wartości 3,3 mld zł.

Warto przypomnieć, że w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (POLiOC) na lata 2025-2026 zaplanowano wydanie prawie 34 mld złotych, z czego blisko 10 mld zostanie rozdysponowane wśród samorządów.

Plany masowej ewakuacji

Zgodnie z nowymi wytycznymi, cały proces logistyczny musi opierać się na drobiazgowych planach, które poszczególne szczeble władzy przygotowują z wyprzedzeniem. Fundamentem ewakuacji jest sprawna polityka informacyjna. Obywatele w strefie zagrożenia muszą bezzwłocznie otrzymać jasne komunikaty o konieczności opuszczenia domów, lokalizacji punktów ewakuacyjnych, a także o wyznaczonych drogach ucieczki i dostępnych środkach transportu publicznego.

Służby mają obowiązek precyzyjnie rejestrować przemieszczające się osoby oraz zabezpieczany majątek publiczny i prywatny, w tym dobra kultury o kluczowym znaczeniu. Po ustaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa państwo bierze na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie bezpiecznego powrotu obywateli.

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