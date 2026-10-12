Olimpijski medalista zachwycony Nawrockim. "Absolutna BESTIA"

Prezydent Nawrocki w trakcie wizyty na Filipinach miał okazję spotkać się z Manny'm Pacquiao, jednym z najlepszych pięściarzy w historii. Nie skończyło się jednak tylko na rozmowie. Obaj weszli bowiem do ringu. Filipiński pięściarz wrzucił nagranie ze wspólnego treningu na Facebooka. "To był zaszczyt" – napisał.

Trening Nawrockiego z Pacqyiao odbił się szerokim echem. Pisały o nim światowe media, chociaż nad Wisłą reakcje były podzielone. Politycy Koalicji Obywatelskiej krytykowali głowę państwa, twierdząc, że trenując z legendą boksu, prezydent przynosi "wstyd" swemu krajowi.

Brytyjski medalista: Nawrocki to bestia

Tony Jeffries to brytyjski pięściarz, który zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w 2008 roku w Pekinie. Był też trzykrotnym medalistą mistrzostw Unii Europejskiej w boksie. Obecnie prowadzi na YouTubie kanał poświęcony boksowi, który obserwuje ponad trzy miliony subskrybentów. Sportowiec obejrzał nagranie z treningu prezydenta Nawrockiego z filipińską legendą boksu i nie krył, że jest pod wrażeniem.

– Wyobrażacie sobie mieć prezydenta, który był mistrzem amatorskiego boksu? Bardzo bym tego chciał w Anglii, skąd pochodzę, a może nawet w USA. Kto nie chciałby prezydenta, który był mistrzem w boksie, i do tego w wadze ciężkiej? Chciałbym mieć takiego prezydenta - mówi na nagraniu.

Jeffries pochwalił technikę Nawrockiego, zwracają uwagę na jego pracę nóg oraz trzymanie gardy. - Popatrzcie na jego technikę. Nawrocki trzyma lewą rękę przy twarzy. Boksuje z odwrotnej pozycji i ładnie trafia na tarczę podbródkowym wyprowadzonym tylną ręką. Manny Pacquiao ustawia mu tarczę trochę niżej i znowu Polak wyprowadza cios. Sporo osób właśnie przy tym uderzeniu opuszcza drugą rękę. On jednak cały czas trzyma gardę - mówił.

"Prezydent Polski to absolutna BESTIA" – napisał na portalu X.

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