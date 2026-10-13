Złe wieści dla Polski. Dostawa pocisków do systemu Patriot opóźniona

Generał Nowak wskazał, że z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, dostawy kluczowego zaopatrzenia dla polskiego wojsko zostaną najprawdopodobniej opóźnione. Chodzi o ważne pociski PAC-3 MSE do systemów Patriot oraz systemy HIMARS.

– Musimy mieć, zbudować cały wachlarz możliwości, począwszy od tanich systemów antydronowych, kończąc na platformach bardzo drogich, z wyższej półki, będących w stanie operować w "środowisku antydostępowym" – powiedział wojskowy, odnosząc się do obecnych wyzwań na polu bitwy.

Przypomnijmy, że w ramach programu Wisła Polska chce w latach 2027–2029 pozyskać 6 baterii systemu Patriot. Polska dysponuje obecnie 16 wyrzutniami Patriot i ma zakontraktowane około 200 pocisków PAC-3 MSE, a część z nich nie została jeszcze nawet dostarczona.

Polska oddała Ukrainie kluczowe pociski

Kilka miesięcy temu Polska przekazała Kijowowi pięć pocisków PAC-3 MSE do systemu Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz argumentował wówczas, że zwalczanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą może zwiększać bezpieczeństwo Polski, ponieważ ogranicza ryzyko dotarcia ich do polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie podkreślał, że przekazywanie uzbrojenia nie może osłabiać polskich zdolności obronnych.

Sprawa pocisków do systemu Patriot budzi olbrzymie emocje, a większość Polaków – jak dowodzą badania – nie chce oddawać Ukrainie cennego uzbrojenia. Szczególne emocje budzi fakt, że przekazanie pocisków nastąpiło w sytuacji, gdy premier Donald Tusk ostrzega, że Rosja bezpośrednio zagraża polskiemu bezpieczeństwu i planuje eskalować konflikt z państwami NATO.

W połowie września "Rzeczpospolita" informowała, że Polska ponownie chce przekazać Ukrainie to kluczowe uzbrojenie. Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusz Nowak tłumaczył wówczas, że przekazanie pocisków mieści się w ramach wcześniej ustalonej, niejawnej liczby.

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