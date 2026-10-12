"Te słowa muszą wybrzmieć w Polsce". Tusk: Twoim obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy

W poniedziałek premier wziął udział w otwarciu Warsaw Security Forum. W swoim wystąpieniu Donald Tusk dużo miejsca poświęcił kwestii wsparcia dla Ukrainy. Szef KO wskazał, że w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się głosy wzywające do zaprzestania wspierania Kijowa. Tusk nazwał je "absurdalnymi".

– Słyszę codziennie te, wiecie, tak na pierwszy rzut oka absurdalne tezy, ale to są tezy, które stają się w różnych miejscach coraz bardziej popularne. I to są tezy, z których ma wynikać, że patriota, który ma na uwadze głównie interes narodu i suwerenność własnego państwa [...] powinien przestać wspierać Ukrainę – powiedział.

Tusk: Trzeba wspierać Ukrainę

Tusk zaznacza, że jest dokładnie odwrotnie. Patrioci powinni wspierać ukraińską armię.

– Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i te słowa muszą wybrzmieć tu, w Polsce szczególnie mocno: jeśli masz na uwadze interes swojego narodu, jeśli myślisz o bezpieczeństwie swoich rodaków, jeśli pragniesz naprawdę suwerenności swojego państwa, to twoim obowiązkiem dzisiaj jest wspieranie Ukrainy przed rosyjską agresją – tłumaczył szef rządu.

– Każdy, kto z jakichś przyczyn, zdrady, głupoty, pieniędzy, chce osłabić Ukrainę [...] w jej obronie przed agresją rosyjską, działa jednoznacznie przeciwko własnemu narodowi, bezpieczeństwu własnego państwa i suwerenności – dodał Tusk.

Premier przekonywał, że jest "oczywiste", że Rosja "chce zdominować Ukrainę i nie zatrzyma się w tym planie". Moskwa chce "zrujnować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa w Europie, po to, aby ta rosyjska dominacja wróciła do stanu sprzed roku 1989". Ponieważ Ukraina powstrzymuje Kreml przed realizacją tego planu, każdy patriota powinien "myśleć, w jaki sposób skutecznie pomóc Ukrainie obronić się".

– Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość. Droga do pokoju wiedzie przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami – podkreślił Tusk.

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