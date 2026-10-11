Rosja planuje serię zamachów w Europie. Te osoby są na celowniku

Jak pisze "Financial Times", Rosja zamierza zintensyfikować operacje hybrydowe i sabotażowe na terenie państw europejskich, aby zniechęcić sojuszników do dalszej pomocy Ukrainie. Jednym z elementów planu ma być akcja zamachów na najważniejszych menedżerów firm zbrojeniowych UE.

– Poziom zagrożenia w Europie wzrósł. Dotyczy to zarówno mienia, jak i ludzi – stwierdził wysoki rangą urzędnik europejskiego wywiadu.

Rosja dokona zamachów w Europie?

Przedstawiciele pięciu europejskich agencji wywiadowczych ostrzegają, że pod obserwacją rosyjskich służb znaleźli się również szefowie małych firm, zwłaszcza tych zajmujących się produkcją dronów lub ich komponentów.

Kilku dyrektorów firm zbrojeniowych, którzy prosili o zachowanie anonimowości, powiedziało dziennikowi, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy zwiększyli poziom swojej ochrony, postępując zgodnie z zaleceniami służb wywiadowczych.

Polowanie na kadrę zarządzającą przedsiębiorstw zbrojeniowych prowadzi GRU, które dostosowuje swoje metody do nowych zadań. Oficerowie tej formacji nawiązali ścisłą współpracę ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, korzystają z transgranicznych sieci agentów i rozdzielają zadania – wywiad, logistykę, planowanie i realizację – między różne komórki lub osoby, zamiast polegać na pojedynczych "jednorazowych” agentach rekrutowanych za pieniądze przez internet.

"W wielu przypadkach przygotowywane operacje zostały wykryte i udaremnione w odpowiednim czasie. W innych sytuacjach odnotowano podejrzane działania, w tym monitorowanie stylu życia konkretnych osób, zarówno w domu, jak i w pracy” – czytamy w artykule.

Służby zachodnie podkreślają, że Rosjanie nie przywiązują absolutnej uwagi do skutecznego wyeliminowania konkretnego człowieka. Ważny jest bowiem aspekt psychologiczny.

– Osiągają swój cel po prostu sprawiając, że ludzie czują się jak potencjalni cel. Chcą, żeby ludzie dwa razy się zastanowili, zanim zrobią interesy z Ukrainą – powiedział jeden z rozmówców "FT".

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