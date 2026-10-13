Ukraińcy ostrzegają: Rosja rozważa wojnę z Polską

Ukraińcy wskazują, że Rosja opracowuje różne scenariusze działań wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę przykłada do Polski oraz państw bałtyckich.

Moskwa ma skupiać się przede wszystkim na realizowaniu działań sabotażowych i hybrydowych. Niemiej możliwość rozpoczęcia konwencjonalnego konfliktu z Polską jest nadal brana pod uwagę, zwłaszcza w perspektywie najbliższy dwóch dekad.

Niemcy ostrzegają

Przed możliwą rosyjską eskalacją ostrzegają również niemieckie służby. Martin Jaeger, szef Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), powiedział podczas publicznego przesłuchania w Bundestagu, że Niemcy mogą zostać wciągnięte w bezpośrednią konfrontację zbrojną z Rosją.

Jako przykład Jaeger podał próbę ataku dronów w pobliżu lotniska Lipsk/Halle. Niemieckie organy ścigania łączą ten incydent z szerszą kampanią sabotażu, cyberataków i innych operacji hybrydowych, za którymi stoi Rosja.

Kiedy może uderzyć Rosja?

Estońscy dowódcy wojskowi i przedstawiciele wywiadu nie spodziewają się obecnie, by Rosja chciała w ciągu najbliższych dwóch lat rozpocząć pełnoskalową wojnę z NATO.

Obawiają się jednak, że Moskwa może w przyszłości podjąć ograniczoną operację, np. próbę zajęcia części terytorium Estonii, aby sprawdzić gotowość NATO do realizacji zasady wspólnej obrony, zapisanej w art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Estońskie władze twierdzą, że sytuacja może stać się znacznie trudniejsza po zakończeniu wojny na Ukrainie. Rosja mogłaby wówczas skierować na zachód dziesiątki tysięcy doświadczonych żołnierzy, a jej przemysł obronny – działający obecnie na wysokich obrotach – nadal produkowałby uzbrojenie.

– Baliśmy się wojny (na Ukrainie). Teraz boimy się jej końca – powiedział jeden z wysokich rangą przedstawicieli estońskiego wywiadu.

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