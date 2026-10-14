Znany program znika z Kanału Zero. Był tam od początku

Kanał Zero rezygnuje z kolejnego formatu. Tym razem chodzi o "Zero do Zera", czyli program poświęcony piłce nożnej, który towarzyszył projektowi Krzysztofa Stanowskiego niemal od samego początku. Audycja zadebiutowała 5 lutego 2024 r. i przez długi czas ukazywała się zazwyczaj w poniedziałkowe poranki. Ostatni odcinek pojawił się jednak cztery miesiące temu.

"Zero do Zera" znika z Kanału Zero

W programie prowadzonym przez Przemysława Rudzkiego eksperci omawiali najważniejsze wydarzenia ze świata futbolu. Łącznie opublikowano blisko 100 odcinków. Pod koniec działalności zainteresowanie widzów było jednak mniejsze niż w przypadku najpopularniejszych materiałów z początków serii.

Ostatnie nagrania osiągały około 40 tys. wyświetleń. Znacznie większą popularnością cieszył się odcinek z 9 czerwca, poświęcony sytuacji w reprezentacji Polski. Materiał zatytułowany "Zadyma w reprezentacji. Lewandowski traci opaskę i odchodzi. Zieliński nowym kapitanem Probierza" zgromadził 269 tys. odsłon.

Podobną tematykę podejmował Kanał Sportowy. W tym samym paśmie emitowano tam "Moc Futbolu", czyli program podsumowujący wydarzenia piłkarskie. W ostatnich tygodniach format notował około 200 tys. wyświetleń tygodniowo.

Nowy program piłkarski u Stanowskiego

Zakończenie emisji "Zero do Zera" zbiegło się w czasie z uruchomieniem nowego formatu sportowego. W poniedziałek 12 października wystartował "Sektor Zero", który ma być emitowany o godz. 21.30.

W premierowym odcinku pojawili się byli reprezentanci Polski Wojciech Kowalczyk i Jacek Góralski, były selekcjoner kadry Czesław Michniewicz oraz artysta Krzy Krzysztof, czyli Krzysztof Kondracki.

Nowa propozycja oznacza zmianę formuły i pory emisji programu o tematyce piłkarskiej. "Sektor Zero" pojawia się wieczorem, podczas gdy "Zero do Zera" było kojarzone przede wszystkim z poniedziałkowymi porankami.

Znikają kolejne formaty

"Zero do Zera" nie jest pierwszym programem, który przestał ukazywać się na kanale Krzysztofa Stanowskiego. Wcześniej z oferty zniknęły m.in. "Zero ekranowe", "Trzecie śniadanie", "022", "Militarne Zero" oraz "Psychologiczne Zero".

Jednocześnie Kanał Zero może pochwalić się dużym zasięgiem na YouTube. Od początku 2026 r. opublikowane materiały zgromadziły ponad miliard odtworzeń. Wiceszef projektu Rafał Romaniuk informował również, że wyniki finansowe za bieżący rok mogą okazać się lepsze od prognoz przedstawionych wcześniej przez Krzysztofa Stanowskiego.

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