Polityk zakpił z nowej produkcji Netfliksa. Wybuchła burza

Jan Borysewicz doczekał się filmowej opowieści o swoim życiu i karierze. W produkcji "Mniej obcy" w postać muzyka wciela się Mikołaj Bukrewicz. W obsadzie znaleźli się także m.in. Hubert Miłkowski, Kinga Preis oraz Ireneusz Czop. Za scenariusz odpowiadają Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska, natomiast reżyserem filmu jest Kristoffer Rus. Film "Mniej obcy" zadebiutował na Netfliksie 7 października.

Fabuła produkcji została osadzona w latach 80. i 90. Twórcy skupili się na początkach kariery Jana Borysewicza oraz jego drodze do muzycznej popularności. Film nie ogranicza się do muzyki i scenicznych sukcesów. Główny bohater mierzy się w nim także z trudnymi wydarzeniami w życiu prywatnym, a także konfliktami z władzą.

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Produkcję skomentował Paweł Kukiz, muzyk, autor tekstów i polityk, który w swojej karierze współpracował z Janem Borysewiczem, m.in. w 2003 roku, kiedy wspólnie wydali płytę "Borysewicz & Kukiz".

"Na Netflix można obejrzeć film "Mniej Obcy" opowiadający historię Jana Bo. Myślę, że za jakiś czas powinien ukazać się kolejny film pełnometrażowy rozwijający pokazany w "Mniej Obcy" wątek Jana – antykomunistycznego opozycjonisty, patrioty i filantropa pt. "Człowiek, którego nie dało się uciszyć"" – napisał udostępniając parodię wykonaną przez AI.

Na nagraniu widzimy, pokazaną w karykaturalny sposób, "alternatywną" historię Jana Borysewicza, walczącego z komuną, bitego przez milicję, osadzonego w więzieniu, kroczącego ramię w ramię z Lechem Wałęsą czy przewodzącego strajkowi robotników.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy oburzonych internautów, którzy zarzucili Kukizowi epatowanie prywatnymi animozjami i zazdrość. Muzyk i polityk szybko się do nich odniósł.

"Czytam te komentarze i aż wierzyć się nie chce, że u ogromu ludzi zero dystansu czy poczucia humoru 🙂 Jak znam Janka to gwarantuję że oglądając ten filmik nieźle się ubawił 🙂 I filmikiem i komentarzami pełnymi jadu, nienawiści, żółci najczęściej pisanych przez tych którzy "na żywo" Janka raz czy dwa widzieli i to z odległosci 50 metrów od sceny 🙂 Którzy "stają za Jankiem", "bronią Janka" 🙂 Uspokajam – Janek ma naprawdę wysoko rozwinięte poczucie humoru i potrafi – w przeciwieństwie do ogromnej większości – śmiać się z samego siebie:-)Tym bardziej, że w tym filmiku nie ma niczego, co można by uznać za obraźliwe. Więcej luzu, mniej spiny, Szanowni Komentatorzy i Znawcy Jana Bo:-))))" – zwrócił się do komentujących.

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