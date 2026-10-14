Prezes Święczkowski: Wdzieranie się do TK nie czyni z nikogo sędziego

Prezes Trybunał Konstytucyjny Bogdan Święczkowski wydał komunikat ws. wydarzeń w siedzibie TK.

"Kłamstwem są informacje o stosowaniu siły w budynku TK. Wdzieranie się do pomieszczeń Trybunału przeznaczonych dla sędziów z nikogo nie czyni jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego" – przekazał. Wcześniej stacja TVN24 podała, że "Bogdan Świeczkowski szarpał Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, nie chcąc go wpuścić do pokoi sędziowskich. Sędzia złoży zawiadomienie w tej sprawie".

"Sama taka próba jest gorsząca i budzi politowanie. Zgodnie z Konstytucją RP i ustawą o statusie sędziów, sędzią Trybunału zostaje się po wyborze przez Sejm i złożeniu ślubowania wobec prezydenta. Wierzę, że prawo w Polsce ma wciąż moc" – podkreśla prezes Święczkowski.

W związku z działaniami premiera Donalda Tuska rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zaapelował do przedstawicieli partii opozycyjnych o przybycie pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego.

Przed Trybunał została wysłana policja i doszło do starć z protestującymi ludźmi. Część manifestantów ucierpiała – wszystko transmitowała Telewizja Republika. Ostatecznie funkcjonariusze odblokowali wjazd na teren instytucji. Następnie Maciej Berek i pozostali sędziowie, którzy wcześniej złożyli "ślubowanie" zostali wwiezieni na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Policja wydała oświadczenie

Policja podkreśla, że wiadomości prezentowane przez niektóre z redakcji informacyjnych, dotyczące sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, "mogą wprowadzać odbiorców w błąd i zniekształcać obraz rzeczywistego przebiegu wydarzeń".

W oświadczeniu zapewniono, że funkcjonariusze, który pojawili się na miejscu, nie prowadzili żadnych działań wymierzonych w Trybunał Konstytucyjny ani w jego niezależność.

"Policja stoi na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego. Zadania te realizujemy każdego dnia, działając na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, z poszanowaniem praw i wolności wszystkich osób. W rejonie siedziby Trybunału funkcjonariusze zabezpieczają odbywające się w tym miejscu zgromadzenie oraz dbają o porządek i bezpieczeństwo na przyległym terenie. W razie potrzeby podejmują również działania niezbędne do zapewnienia dostępu do siedziby Trybunału osobom uprawnionym do wejścia na jego teren" – czytamy.

Czytaj też:

Żurek grozi Bąkiewiczowi. "Spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią" Czytaj też:

Tusk atakuje Nawrockiego: Prezydent zawiesza sam siebie