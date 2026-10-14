"To Nawrocki dokonuje zamachu stanu". Profesor z UW ostro uderza w prezydenta

Prof. Marcin Matczak w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News ostro skrytykował działania Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył prezydenta o próbę utrzymania wpływów PiS w TK. – To PiS zniszczył ten Trybunał, prezydent Nawrocki kontynuuje to zniszczenie i to on dokonuje zamachu stanu. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością – powiedział prawnik.

Matczak przekonywał, że prezydent nie ma kompetencji do decydowania o tym, kto może zostać sędzią TK. – Konstytucja nie daje żadnej kompetencji panu prezydentowi w zakresie wyboru sędziów. Ona nie wspomina go w ogóle w tym miejscu. To Sejm, czyli naród tych sędziów wybiera, a on ma przyjąć ślubowanie dokładnie tak, jak marszałek przyjął od niego – stwierdził.

Bogucki powołuje się na opinie konstytucjonalistów

Odmienne stanowisko przedstawił wcześniej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Podczas środowej konferencji prasowej zorganizowanej po tym, jak prezydent Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, poinformował, że Kancelaria zasięgnęła opinii prof. Ryszarda Piotrowskiego i prof. Jacka Zaleśnego w związku z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikacji Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego TK.

– Prezydent ma obowiązek odmówić przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego nieprawidłowo, jeżeli rzeczywiście nieprawidłowy wybór miał miejsce – cytował opinię prof. Piotrowskiego. Z przytoczonego stanowiska wynika również, że prezydent przed przyjęciem ślubowania powinien podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia, czy kandydat spełnia ustawowe wymagania.

Bogucki przywołał także opinię prof. Zaleśnego, zgodnie z którą wymagania stawiane kandydatom na sędziów TK mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a ich weryfikacja nie kończy się na etapie procedury sejmowej. Pozostaje aktualna aż do złożenia ślubowania wobec prezydenta.

"Ślubowanie" Macieja Berka

W środę przed południem były minister w rządzie Donalda Tuska złożył w Sejmie "ślubowanie" po tym, jak kilka tygodni wcześniej został wybrany na sędziego TK. Następnie udał się do siedziby Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował jednak, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania stanowiska prezydenta. – Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem – powiedział Karol Nawrocki, oceniając, że Berek nie jest sędzią TK.

Bogucki przekonywał, że prezydent oczekuje wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia przez Berka wymogów formalnych. Zapewnił, że jeśli zostaną one rozstrzygnięte pozytywnie, nie będzie przeszkód do przyjęcia ślubowania.

Czytaj też:

Berek po "ślubowaniu" bez prezydenta: Wszystko zostanie doprowadzone do ładu