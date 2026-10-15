"Szturm na TK Wam się nie uda!". Były premier zabrał głos

Podczas uroczystości w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w której uczestniczył również notariusz, Berek oświadczył, że składa ślubowanie "wobec prezydenta".

Następnie były minister udał się do siedziby Trybunały Konstytucyjnego, ale nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa organu, Bogdana Święczkowskiego.

Przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego trwają protesty m.in. klubów "Gazety Polskiej" i Ruchu Obrony Granic. W środę doszło do przepychanek protestujących z policją.

Morawiecki: Rozwój Plus stoi murem za prezydentem i jego kompetencjami

Do sytuacji odniósł się w czwartek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, były premier Mateusz Morawiecki.

"Popieramy Prezydenta Karola Nawrockiego i proponujemy konstytucyjny reset Trybunału Konstytucyjnego" – napisał parlamentarzysta na portalu X.

Jak zaznaczył, "Rozwój Plus stoi murem za Prezydentem RP i jego kompetencjami!".

"Dość kpiny z państwa! Ślubowanie sędziego TK składa się wobec Prezydenta RP, a nie wobec sejmowych mebli!" – czytamy we wpisie byłego szefa rządu. "Dość chaosu i kpiny z państwa. Rozwój Plus przedstawia rozwiązanie: nowe zasady, wybór sędziów większością 3/5 głosów i pełne poszanowanie kompetencji Prezydenta" – dodał Morawiecki.

Były premier: Czas przeciąć ten węzeł gordyjski!

Lider Rozwoju Plus podkreślił: "Czas przeciąć ten węzeł gordyjski! Polska potrzebuje silnych instytucji, a nie politycznej wojny o Trybunał".

"Dlaczego Donald Tusk rozpętał wojnę o Trybunał? Żeby przykryć klęskę 3 lat swoich rządów. Bezrobocie rośnie, kolejki do lekarzy coraz dłuższe, bankructwa polskich firm, chaos a nie bezpieczeństwo" – czytamy we wpisie.

Jak zaznaczył Morawiecki: "Szturm na TK Wam się nie uda!".

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