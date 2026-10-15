"Tanio". Stanowski odpowiada Rutkowskiemu

W piątek 9 października Kanał Zero opublikował materiał, w którym dwie byłe współpracownice Michała Kołodziejczaka oskarżyły go m.in. o agresję, przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków, konkretnie kokainy. Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski od początku pomaga byłemu ministrowi rolnictwa. Celebryta udzielił wywiadu Karolowi Plewie w programie "Raport" Super Expressu. Podkreślił w nim, że nie ma wątpliwości co do niewinności byłego ministra rolnictwa. Zapowiedział również pozew na milion złotych przeciwko Kanałowi Zero.

– "My, jako portal, wiemy najlepiej". Halo. Wy, jako portal, zostaniecie przeze mnie pociągnięci do odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji również na mój temat. Z odszkodowaniem jednego miliona złotych i to wcale nie na cele charytatywne. I to zrobię. Dlatego, że nie wolno bazować na kłamstwie. Ten portal, który przedstawił Kołodziejczaka jako najgorszego zbira, faceta bez zasad, również mnie dotknął kłamliwym materiałem, który przedstawiono na mój temat. Ale ja się cieszę. Niejeden proces przegraliście i przegracie kolejny – zapowiedział detektyw.

Stanowski odpowiada. "Tanio"

Krzysztof Stanowski postanowił odpowiedzieć na zapowiedzi Rutkowskiego.

"Milion to tanio jak na ten kabaret:)))))" – stwierdził szef Kanału Zero, nie kryjąc rozbawienia.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy.

"A mówią, że polskie kabarety nie są zabawne;)"; "Obawiam się, że detektyw uruchomi swoich ludzi i będzie najazd samochodów opancerzonych na siedzibę kanału Zero. Ja bym się bał, cyrk przyjedzie"; "Naprawdę dobry ten nowy kabaret. Dajcie im program na kanale. Proponuję nazwę „Zero Wstydu”"; "Milion to bedzie z reklam z Filmu o Rutkowskim"; "Czy ten proces będzie transmitowany na @OficjalneZero? Jak tak to się zwróci"; "W kolejnym filmie będzie straszył, że pozwie cały internet 😆 Skądś to znam" – piszą internauci.

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