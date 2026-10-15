Rutkowski pozwie Kanał Zero. "Przegracie!"

W piątek 9 października Kanał Zero opublikował materiał, w którym dwie byłe współpracownice Michała Kołodziejczaka oskarżyły go m.in. o agresję, przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków, konkretnie kokainy. Były wiceminister rolnictwa zaprzeczył zarzutom, określając je jako pomówienia. Po publikacji klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka. W poniedziałek 12 października Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające dotyczące doniesień medialnych w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.

Dzień wcześniej, w niedzielę 11 października Kołodziejczak złożył zawiadomienie w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Politykowi towarzyszył detektyw Krzysztof Rutkowski i jego ludzie.

Rutkowski zapowiada pozew. Chce od Kanału Zero miliona złotych

Rutkowski, który od początku pomaga Kołodziejczakowi, udzielił wywiadu Karolowi Plewie w programie "Raport" Super Expressu. Podkreślił w nim, że nie ma wątpliwości co do niewinności byłego ministra rolnictwa.

– Nie widziałem, żeby Michał Kołodziejczak kiedykolwiek brał narkotyki, żeby robił sobie jakąś ścieżkę w moim towarzystwie. Owszem, był Jack Daniels, ale to wszystko. Jeśli zrobił sobie test, na razie z moczu, który wyszedł negatywnie, to myślę, że zrobi również test z włosa i pokaże go państwu – podkreślił Krzysztof Rutkowski.

Zapowiedział również pozew na milion złotych przeciwko Kanałowi Zero.

– "My, jako portal, wiemy najlepiej". Halo. Wy, jako portal, zostaniecie przeze mnie pociągnięci do odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji również na mój temat. Z odszkodowaniem jednego miliona złotych i to wcale nie na cele charytatywne. I to zrobię. Dlatego, że nie wolno bazować na kłamstwie. Ten portal, który przedstawił Kołodziejczaka jako najgorszego zbira, faceta bez zasad, również mnie dotknął kłamliwym materiałem, który przedstawiono na mój temat. Ale ja się cieszę. Niejeden proces przegraliście i przegracie kolejny – zapowiedział detektyw.

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