Burza w Kanale Zero. "Co za bezwartościowe pier…"

"Co za bezwartościowe pier…. Żenujący tekst" – napisał na platformie X dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik. Do swojego wpisu dołączył artykuł, który ukazał się na portalu Zero.pl, w którym sam publikuje. Tekst "Ataki w szkołach. Wychowaliśmy pokolenie płatków śniegu, a teraz się go boimy" napisała Dagmara Leszkowicz-Zaluska.

Awantura w Kanale Zero. Słowik uderzył w tekst na Zero.pl

"Ochranialiśmy dzieci przed stresem, rozczarowaniem i przykrymi emocjami. Wygładzaliśmy świat, usuwaliśmy przeszkody i pilnowaliśmy, by nic nie zabolało. Dziś alarmujemy o kryzysie zdrowia psychicznego młodzieży i szukamy kolejnych specjalistów. A jeśli część odpowiedzi na pytanie o źródła tego kryzysu znajduje się nie w gabinetach terapeutów, lecz w sposobie, w jaki wychowujemy dzieci?" – czytamy w artykule.

"Przede wszystkim niższy status społeczno-ekonomiczny rodziny wiąże się ze statystycznie większym ryzykiem zachowań przestępczych i antyspołecznych u dzieci i nastolatków (tak np. P. Piotrowska i inni, „Socioeconomic status and antisocial behaviour among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis”, Clin Psychol Rev., 2015). Wystarczyłoby trochę poczytać, by wiedzieć, że nadal to brak zainteresowania potrzebami dziecka zwiększa ryzyko niewłaściwych zachowań. Ale dostajemy w tym tekście dowody anegdotyczne sprowadzające się do tego, że za rzadko mówimy dzieciom "nie". Postaram się któregoś dnia znaleźć czas na napisanie polemiki. Warto poważną rozmowę opierać na statystykach i badaniach, a nie na niczym niepopartych obserwacjach autora" – stwierdził Słowik.

"Panu tak wolno?"

Dziennikarz odpowiedział też na komentarz jednego z internautów, który wprost zapytał: "Panu tak wolno?". "Nikogo nie pytałem. Ale ileś razy mówiłem, że szanuję u @K_Stanowski to, że jak mam swoje zdanie, to je po prostu mam i nigdy Krzysiek nie powiedział, że nie mogę czegoś tam powiedzieć. Mówię i tyle" – stwierdził.

Zaznaczył również, że tekst jest autorstwa "autorki zewnętrznej". Słowik wdał się również w polemikę z internautami, którzy bronili tez zawartych w artykule.

O komentarz w tej sprawie portal Wirtualnemedia.pl poprosił obecną naczelną portalu. – To naturalne, że u nas można wyrażać opinię o innych tekstach. Na tym polega debata publiczna – skomentowała krótko Anna Wittenberg.

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