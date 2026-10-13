Stanowski ogłasza kolejny rekord. Pokazał wyniki

Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego osiągnął kolejny ważny wynik na YouTubie. W sobotę liczba wyświetleń publikowanych materiałów w 2026 roku przekroczyła miliard. Informację o sukcesie przekazał sam szef projektu za pośrednictwem serwisu X. W tym samym czasie profil Kanału Zero na Facebooku przekroczył milion obserwujących. Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę, że w tym roku jego projekt osiągnął granicę miliarda wyświetleń znacznie szybciej niż w poprzednim.

We wtorek szef Kanału Zero podzielił się kolejnym sukcesem swojego projektu.

Kolejny sukces Kanału Zero. Stanowski pokazał wyniki

Chodzi o liczbę wyświetleń w mediach społecznościowych. Jak podkreślił dziennikarz, rekord wyświetleń z zeszłego roku został już pobity.

"Wyświetlenia w mediach społecznościowych Kanału Zero (X, FB IG, Tik-Tok) tak jak wyświetlenia na YouTube: zeszły rok już pobity. 2025: 2,75 miliarda. 2026 (stan na 13.10): 2,88 miliarda" – przekazał Stanowski.

Ile wyświetleń ma Kanał Zero na YouTubie?

Kanał Zero działa na YouTubie od końca października 2023 roku. W tym czasie zgromadził 2,37 mln subskrybentów. Na koncie projektu znajduje się 15,6 tys. materiałów, które łącznie odtworzono 2,4 mld razy.

"Kanał Zero przekroczył MILIARD wyświetleń w 2026 roku. Rok temu zrobiliśmy to rzutem na taśmę, bodajże 31 grudnia. Teraz blisko trzy miesiące wczesniej. A wydawało mi się, że zeszłoroczny – wyborczy – rekord będzie nie do ruszenia" – przekazał 10 października Krzysztof Stanowski.

Jak zauważa serwis Press.pl, na tegoroczny wynik mogły mieć wpływ nie tylko publikowane treści, lecz także zmiany wprowadzone przez YouTube. Od ostatniego tygodnia sierpnia platforma zalicza wyświetlenie już w chwili rozpoczęcia odtwarzania filmu lub dołączenia do transmisji na żywo. Wcześniej użytkownik musiał oglądać materiał przez co najmniej 30 sekund, aby odsłona została uwzględniona w statystykach. Dotychczasowa metoda pomiaru nie została jednak całkowicie wycofana. W YouTube Studio nadal można sprawdzać wskaźnik określany jako "zaangażowane wyświetlenia" (engaged views), który pozwala analizować wyniki według wcześniejszych zasad. W swoim komunikacie szef Kanału Zero nie sprecyzował, do którego rodzaju wyświetleń odnosi się ogłoszony rekord. Nie można więc jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu na osiągnięty wynik wpłynęła zmiana zasad naliczania odsłon.

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