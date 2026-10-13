Znani dziennikarze Polsatu w Kanale Zero. Są wyniki

31 lipca, po 23 latach, z anteny Polsatu zniknął program "Interwencja" – popularny magazyn reporterski, zajmującym się sprawami społecznymi. Po likwidacji formatu prowadzący Michał Bebło dołączył do Kanału Zero, gdzie od 5 października prowadzi nowy program "Interwencja Zero".

Polsat w podobnym czasie zakończył również emisję programu "Państwo w państwie", który przez 15 lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów publicystyczno-interwencyjnych stacji. Przemysław Talkowski od 8 października prowadzi na żywo format "Chamstwo w państwie" w Kanale Zero.

Są już pierwsze wyniki obu programów.

Nowe programy w Kanale Zero. Są pierwsze wyniki oglądalności

Premierowy odcinek "Chamstwa w państwie" z Przemysławem Talkowskim w telewizji Zero obejrzało średnio 27 tys. widzów – wynika z danych Nielsen Media, które przywołuje serwis Press.pl. Nowy program publicystyczno-interwencyjny zadebiutował na antenie w czwartek wieczorem. Pierwsze wydanie programu wyemitowano w czwartek około godz. 20.05. W trakcie jego emisji telewizja Zero uzyskała średni udział w rynku na poziomie 0,22 proc. w grupie widzów 4+ oraz 0,23 proc. wśród osób w wieku 16–59 lat. W tych wynikach uwzględniono również widownię poza domem. Telewizyjna emisja trwała 98 minut, bez bloków reklamowych. Dla porównania, we wrześniu stacja osiągała średnio 0,08 proc. udziału w grupie 4+ i 0,11 proc. w grupie 16–59 lat. W przypadku tych miesięcznych danych nie uwzględniono widowni poza domem.

Pełna wersja "Chamstwa w państwie" trafiła również na YouTube Kanału Zero. Do poniedziałkowego popołudnia zapis czwartkowej transmisji zgromadził 322 tys. wyświetleń. Internetowa wersja trwa około dwóch godzin i pięciu minut. Zainteresowaniem cieszyło się także krótsze nagranie. Dziesięciominutowe omówienie sprawy poruszonej w programie, opublikowane w piątek, zanotowało prawie 84 tys. wyświetleń.

Jeśli chodzi o cykl "Interwencja Zero", to Wirtualne Media zauważają, że największą popularność zdobyły dotychczas dwa nagrania. Rozmowa z rodzicami dzieci odebranych przez Rzecznika Praw Dziecka zgromadziła 828 tys. wyświetleń, a materiał poświęcony "patologii w Otwocku i gehennie sąsiadów" osiągnął 650 tys. odsłon. Do tej pory opublikowano 13 materiałów z cyklu. Większość z nich uzyskuje około 100 tys. wyświetleń.

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