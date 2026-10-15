Szef Solidarności przed TK. "Nigdy nie przegramy wojny"

W czwartek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie pojawili się związkowcy NSZZ "Solidarność" z różnych regionów Polski. Dołączyli do protestujących przeciwko sposobowi zaprzysiężenia nowych sędziów TK oraz próbom dopuszczenia ich do orzekania. Wśród uczestników manifestacji znalazł się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Zgromadzeni przywitali go oklaskami i okrzykami "Solidarność!".

Szef związku nie ograniczył się do wyrażenia poparcia dla demonstrantów – zapowiedział, że "S" pozostanie przed Trybunałem aż do osiągnięcia celu protestu.

"Mam złą wiadomość dla pana premiera"

W przemówieniu Piotr Duda bezpośrednio zwrócił się do Donalda Tuska, przekonując, że rząd nie powinien liczyć na zakończenie protestów. – Mam złą wiadomość dla pana premiera Donalda Tuska. Jesteśmy i będziemy tu aż do końca, do zwycięstwa! "Solidarność" nigdy nie przegrała. Może chwilowo przegrać bitwę, ale nigdy nie przegra wojny – oświadczył.

Przewodniczący związku podkreślił, że NSZZ "S" od początku wspiera osoby protestujące przed TK i zamierza kontynuować tę działalność. Uczestników demonstracji określił mianem bohaterów, którzy jego zdaniem działają zgodnie z historycznym dziedzictwem związku. – Musimy walczyć o polską demokrację, nie możemy jej zniszczyć. Musimy pilnować Polski na każdym odcinku – przekonywał Duda.

Szef Solidarności zapowiedział również w mediach społecznościowych, że organizacja oficjalnie przyłącza się do protestu.

"Mam złą wiadomość dla Pana @donaldtusk. Od dzisiaj Solidarność oficjalnie wspiera akcję protestacyjną pod Trybunałem Konstytucyjnym. Będziemy tutaj codziennie aż do zwycięstwa!" – napisał na platformie X.

Duda apeluje o jedność. "Wręcz już tego żądam"

Dużą część przemówienia przewodniczący związku poświęcił sporom wśród ugrupowań i środowisk sprzeciwiających się obecnemu rządowi. Jego zdaniem konieczne jest odłożenie na bok wzajemnych konfliktów i podjęcie wspólnych działań.

– Nie tylko apeluję o to do moich kolegów zasiadających w parlamencie, ale wręcz już tego żądam: odłóżcie na bok spory, nie czas na to, Polska jest jedna! – powiedział. Następnie dodał: – Tylko razem! Oni się tego najbardziej boją.

Piotr Duda odniósł się również do sytuacji prezydenta Karola Nawrockiego. Ocenił, że głowa państwa jest nieustannie atakowana i poniżana, dlatego środowiska, do których kierował swoje wystąpienie, powinny okazywać jej wsparcie.

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