"Rekord absurdu został pobity". Prezes PiS broni Obajtka i uderza w rząd

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował za pośrednictwem platformy X, że skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Daniela Obajtka.

Sprawa dotyczy, jak stwierdził minister Żurek, "bezprawnego zaniżania" cen paliw przed wyborami w 2023 r. "Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek, jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 r. litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł" – czytamy.

Wniosek o aresztowanie Obajtka. Kaczyński: Wielki skandal

Podczas konwencji w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy byłego prezesa Orlenu. Jak podkreślił, Daniel Obajtek to "człowiek, który w pewnym momencie robił wszystko, by obniżyć ceny paliw". – A przedtem był wściekle atakowany za to, że te ceny były, wedle naszych przeciwników politycznych, zbyt wysokie. Krótko mówiąc, ma być oskarżony o to, że obniżał ceny – mówił lider PiS.

– Już kilka osób, jego [Obajtka – przy. red.] najbliżsi współpracownicy, z tego właśnie powodu siedzą w aresztach śledczych. To naprawdę jest wielki skandal i jednocześnie można powiedzieć, że pewne uwieńczenie działań, które były podjęte przez tę władzę od samego początku jej sprawowania. Mianowicie działań, które łamały prawo, ale które szły ku coraz większym absurdom – stwierdził Kaczyński. – Ten rekord absurdu został po raz kolejny pobity – dodał.

Prezes PiS zaznaczył, że Obajtek podejmował decyzje korzystne dla obywateli, a obecnie grozi mu odpowiedzialność karna. – Człowiek, który działał na rzecz społeczeństwa, działał na rzecz ulżenia społeczeństwu, które zresztą wtedy było, powiedzmy sobie, w lepszej sytuacji niż dzisiaj. Ten człowiek ma znaleźć się w więzieniu – mówił.

Kaczyński wyraził nadzieję, że europosłowie nie poprą wniosku umożliwiającego zatrzymanie i aresztowanie Obajtka. – Oczywiście mamy nadzieję, że w Parlamencie Europejskim szaleństwo jeszcze nie osiągnęło tego poziomu, żeby się na to zgodzić. No ale to jest tylko nadzieja – powiedział.

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