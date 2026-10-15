Giertych odpowiada prezydentowi: Na Pana miejscu żadnego adwokata bym nie obrażał

Karol Nawrocki udzielił w czwartek wywiadu Polsat News i Interii. Prezydent został zapytany o wypowiedź Romana Giertycha. Polityk Koalicji Obywatelskiej wezwał głowę państwa do przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, sugerując przy tym możliwość uznania prezydenta za niezdolnego do wykonywania obowiązków.

"Panie Nawrocki, albo Pan się zabierzesz do roboty albo uznamy, że nie jesteś Pan zdolny wypełniać obowiązków prezydenckich. I żaden Donald Trump po wyborach w listopadzie już Pana nie obroni tak jak w 2025. Wybór należy do Pana" – napisał w mediach społecznościowych poseł KO.

Nawrocki nazwał Giertycha "internetowym trollem". Jest odpowiedź

Prezydent był pytany, czy traktuje wypowiedź Giertycha jako groźbę. – Przede wszystkim traktuję jako dyshonor konieczność odnoszenia się do słów pana Romana Giertycha. Więc gdyby pani powiedziała, że powiedział to ktoś inny, to pewnie starałbym się to skomentować, ale pan Roman Giertych jest internetowym trollem, jest człowiekiem, którego nie wypada mi jako prezydentowi Polski komentować – oświadczył Nawrocki.

W ten sposób powtórzył swoje stanowisko z września, kiedy w jednym z wywiadów przyznał, że nie traktuje Giertycha poważnie. – Szczególnie teraz, gdy jako poseł (...) jest jednocześnie mecenasem i adwokatem pana Przemysława Krala, którego uznaje za "ruskiego agenta", jak wiele razy słyszeliśmy – mówił.

Roman Giertych odpowiedział na słowa głowy państwa, które padły podczas czwartkowego wywiadu dla Polsat News i Interii. "Pan Karol Nawrocki nazwał mnie dzisiaj internetowym trollem. Panie Karolu, a po co te nerwy, wyzwiska i zadufanie? Ja na Pana miejscu żadnego adwokata bym nie obrażał. Jeszcze ich Pan tylu w swym życiu będziesz potrzebował, że nie warto się puszyć" – stwierdził wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, nawiązując do wykonywanego przez siebie zawodu.

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