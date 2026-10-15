Giertych powiększa swoją "armię"? "Uwaga ogłoszenie dla działaczy KO"

Adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych opublikował w mediach społecznościowych nietypowe ogłoszenie. "Uwaga ogłoszenie dla działaczy KO. Jeśli ktoś z Państwa ma aktywne konto na X i na nim pracuje (przynajmniej 500 obserwujących), to proszę o kontakt na [email protected], a postaram się również zaobserwować" – napisał polityk.

"Rekrutacja do farmy trolli na pełnym etacie? Pan Roman Giertych zbiera kontakty działaczy KO, żeby głośniej szerzyć propagandę Donalda Tuska. Prawica nie potrzebuje ogłoszeń, bo Polacy sami widzą, co się dzieje" – skomentował jeden z internautów. "Nowy poziom trolla: troll z akcyzą Giertycha" – ironizował inny użytkownik.

"Sieć" Giertycha z kłopotami

W czerwcu tego roku należąca do Elona Muska platforma X zawiesiła lub zlikwidowała znaczną część kont przynależących do "Sieci na Wybory". To inicjatywa zapoczątkowana przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. przez byłego ministra edukacji narodowej, a dziś posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, przy wsparciu m.in. wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

"Administracja X dokonała likwidacji kont powiązanych z ruchem Silni Razem/Sieć na Wybory. Jeszcze raz przypominamy – według nowych zasad X działania muliplikacyjne tzw. spam polityczny nie mają wpływu na zasięg (dotarcie) i są szybko usuwane z przestrzeni informacyjnej" – zwrócili uwagę analitycy firmy Res Futura Data House, która zajmuje się badaniem sieci.

Zgodnie z nową polityką platformy X, za spam uważane są powtarzające się, masowe działania, które mają sztucznie windować zasięgi jednej narracji. Chodzi m.in. o setki identycznych lub bardzo podobnych do siebie komentarzy i postów, tworzonych z wielu kont. Właśnie według tego modelu działała "Sieć na Wybory". System, po wykryciu farm botów, reaguje masowymi banami. Firma Elona Muska podkreśla, że celem takich działań jest eliminowanie z platformy skoordynowanego spamu, niezależnie od barw politycznych użytkowników.

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