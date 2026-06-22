Sieć Giertycha ma kłopoty. Musk nie odpuszcza

W nocy z 21 na 22 czerwca dziesiątki profili w ramach tej struktury przestało istnieć. Oznacza to poważny kryzys, a być może i kres inicjatywy zapoczątkowanej w 2023 roku przez byłego ministra edukacji narodowej, a dziś posła KO, przy wsparciu obecnego wicepremiera Radosława Sikorskiego.

Konta ludzi Giertycha zbanowane za spam

Na sytuację zwrócili uwagę eksperci firmy Res Futura Data House, która zajmuje się badaniem sieci.

"Dziś w nocy administracja X dokonała likwidacji kont powiązanych z ruchem Silni Razem/Sieć na Wybory. Jeszcze raz przypominamy – według nowych zasad X działania muliplikacyjne tzw. spam polityczny nie mają wpływu na zasięg (dotarcie) i sę szybko usuwane z przestrzeni informacyjnej" – przekazali analitycy na portalu X.

Zgodnie z nową polityką platformy X, za spam uważane są powtarzające się, masowe działania, które mają sztucznie windować zasięgi jednej narracji. Chodzi m.in. o setki identycznych lub bardzo podobnych do siebie komentarzy i postów, tworzonych z wielu kont. Właśnie według tego modelu działała Sieć na Wybory. System, po wykryciu farm botów, reaguje masowymi banami.

Firma Elona Muska podkreśla, że celem takich działań jest eliminowanie z platformy skoordynowanego spamu, niezależnie od barw politycznych użytkowników.

Musk pierwszym bilionerem w historii

Tymczasem Elon Musk, właściciel platformy X, został pierwszym bilionerem w historii świata. Zwiększenie swojego majątku biznesmen zawdzięcza giełdowemu debiutowi firmy SpaceX.

Przedsiębiorstwo, zajmujące się rakietami, satelitami i sztuczną inteligencją, sprzedało 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę dużym inwestorom, pozyskując w ten sposób ok. 75 mld dolarów.

SpaceX, obok produkującej samochody elektryczne Tesli, jest filarem potęgi finansowej Muska.

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