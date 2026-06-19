Spięcie Giertycha i Czarnka w Sejmie. "Oddaj kasę. Zemdlejesz zaraz"

Roman Giertych, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej, podczas wystąpienia w Sejmie stwierdził, że "wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 mln, które wpłacono na szpital w Józefowie za leczenie kolanek Jarosława Kaczyńskiego".

– Jarku, oddałeś 18 mln do tego szpitala? Oddałeś Funduszowi Sprawiedliwości? – pytał Roman Giertych.

Giertych przemówił w Sejmie. Czarnek i inni posłowie PiS zareagowali

Słowa posła KO spotkały się z reakcją Przemysława Czarnka.

– Oddaj kasę. Zemdlejesz zaraz – krzyczał kandydat PiS na premiera.

W 2020 roku Roman Giertych zemdlał w czasie przeszukania jego domu przez CBA.

– Czy pan Szumowski oddał za maseczki? Nie, nie oddaliście – mówił Roman Giertych.

Posłowie PiS odpowiedzieli, krzycząc: "Polnord, Polnord".

Przemysław Czarnek podszedł do mównicy w Sejmie i zaczął wskazywać palcem na Romana Giertycha. – Ty oddaj kasę – powiedział.

– Obywatele, media mają prawo być wściekli na to, co się stało w szpitalu południowym, natomiast PiS, panie Czarnek, panie Kaczyński, wy nie macie żadnego prawa mówić o wykorzystywaniu szpitali przez polityków – mówił Roman Giertych.

Afera Polnordu. Prokuratura umorzyła śledztwo

W styczniu 2025 roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie Polnordu. Wcześniej prowadziła śledztwo w sprawie spółki Polnord i domniemanego wyprowadzenia z niej ok. 92 mln zł. Postępowanie toczyło się od kilku lat.

Specjalnym zespołem prokuratorów kierował początkowo prokurator Jerzy Ziarkiewicz, jednak po zmianie władzy pod koniec 2023 roku, Ziarkiewicz został odsunięty od sprawy i stracił stanowisko. Sam zespół jednak działa nadal. W związku z immunitetem poselskim prokuratura tłumaczyła nie mogła zatrzymać znanego adwokata. Sam poseł KO kwestionował działania śledczych. Na Giertychu ciążyły cztery zarzuty.

Pierwszy zarzut przedstawiony mecenasowi dotyczył "przywłaszczenia przez członków zarządu Polnord S.A. powierzonych im środków finansowych w łącznej kwocie ponad 72 milionów złotych pod pozorem koordynowania działań prawnych przy transakcjach sprzedaży wierzytelności wobec MPWiK S.A. z siedzibą w Warszawie".

Giertych miał dopuścić się niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku i nadużycia udzielonych mu uprawnień. Śledczy twierdzili, że Roman Giertych "nie posiadał takich uprawnień, a zajmował się obsługą prawną spółki, jako jeden z profesjonalnych pełnomocników".

Prokuratura twierdzi jednak, że materiał dowodowy zebrany w sprawie nie dał podstaw do twierdzenia, że działania prawne podejmowane przez posła KO miały charakter pozorny.

Kolejne dwa zarzuty dotyczyły nadużycia zaufania i wyrządzenia szkód firmie na kwotę 4,5 miliona złotych. Miało to związek z wypłatą wynagrodzenia za usługi prawne w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Czwarty zarzut dotyczył prania brudnych pieniędzy. Chodziło o 5,2 miliona złotych.

"W ocenie prokuratury ostatnie trzy zarzuty nie wyczerpały znamion czynów zabronionych wskazanych w kwalifikacjach prawnych, stąd (...) postępowanie w tym zakresie umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego" – podkreślono w oświadczeniu.

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